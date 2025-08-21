Criador de 'Os Simpsons' diz que série só terminará após morte de Trump

Durante sua participação na tradicional Comic-Con de San Diego, o criador de Os Simpsons, Matt Groening, fez uma declaração polêmica sobre o futuro da série. Segundo ele, a animação mais longeva da televisão não tem previsão de acabar — a não ser que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, morra.

Groening revelou que, inicialmente, acreditava que a 36ª temporada marcaria o fim da produção. No entanto, durante o painel, afirmou que os planos mudaram. “Vamos continuar. Vamos até alguém morrer”, disse o criador, em declaração publicada pela Variety. A fala foi interpretada como uma referência direta a Trump, frequentemente satirizado pela série.

Em tom de brincadeira, Groening acrescentou: “Quando você-sabe-quem morrer, a previsão de Os Simpsons é que haja uma dança nas ruas. A menos que o presidente J. D. Vance [atual vice de Trump] decida proibir comemorações.”

Previsões e sátiras

A relação entre Os Simpsons e Donald Trump vai além das piadas. Em um episódio de 2000, a série previu a ascensão do republicano à presidência dos Estados Unidos — algo que se concretizou em 2016. Em 2015, a animação chegou a retratar sua reeleição, o que reforçou a fama do programa como um “oráculo” da cultura pop.

A produção está prestes a alcançar a marca de 800 episódios e já planeja uma nova temporada. O 37º ano da série contará com participações de Kieran Culkin ("Succession"), Danny Pudi ("Community"), Glenn Howerton ("It's Always Sunny in Philadelphia"), Idris Elba ("Thor"), Michael Keaton ("Os Fantasmas Ainda Se Divertem") e Viola Davis ("G20").

Onde assistir a todos os episódios de "Os Simpsons"?

No Brasil, “Os Simpsons”, conhecida por “prever” eventos históricos em alguns episódios, é exibida pelo Disney+. Ainda não há confirmação de data de estreia para a 37ª temporada no país.

Marge Simpson morreu? Entenda o que acontece em 'Os Simpsons'

No episódio "Estranger Things", que marca o ponto de virada na série, Marge morre em um futuro distante, deixando um vazio em sua família.

A trama mostra um futuro onde Bart e Lisa estão distantes um do outro, e a ausência de Marge pesa na dinâmica familiar. Durante a montagem emocional, a música de Sarah McLachlan reforça o clima de despedida, enquanto a gravação de Marge, feita antes de sua morte, urge seus filhos a ficarem unidos, mesmo após a sua partida.

O episódio termina com uma reviravolta divertida: Marge, após sua morte, encontra um novo amor no além-vida — o famoso ex-beatle Ringo Starr.

E agora?

Embora a morte de Marge tenha causado um grande impacto nos fãs, a série tem um histórico de despedidas emocionais. Entre as mortes mais lembradas estão a de Bleeding Gums Murphy, um dos ídolos de Lisa, e Maude Flanders, a esposa de Ned Flanders, que chocou muitos pela forma inesperada com que a personagem foi retirada da trama.

Mas a morte mais impactante talvez tenha sido a de Edna Krabappel, que foi tratada de forma particularmente respeitosa após a morte de sua dubladora, Marcia Wallace, em 2013.

Além dessas, a morte de Phil Hartman também é uma parte importante da história de The Simpsons, quando seus personagens, Troy McClure e Lionel Hutz, foram aposentados após a trágica morte do ator.