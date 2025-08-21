Mundo

Governo Trump diz que revisará 55 milhões de vistos nos EUA em busca de problemas

Revisão inclui registros policiais, redes sociais e histórico migratório dos estrangeiros

Donald Trump: desde a posse do presidente dos EUA, Departamento de Estado já cancelou mais de 6 mil vistos de estudantes. (Casa Branca/AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18h48.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 18h56.

O Departamento de Estado disse que está revisando os registros de mais de 55 milhões de estrangeiros com vistos válidos nos Estados Unidos, para identificar possíveis irregularidades que possam levar à revogação do documento ou até à deportação.

Segundo uma reportagem da Associated Press (AP), todos os titulares de vistos estão sujeitos a um processo de “verificação contínua”, que pode resultar no cancelamento do visto caso surjam indícios de "inelegibilidade".

De acordo com o departamento, fatores como permanência além do prazo permitido, envolvimento em atividades criminosas, ameaça à segurança pública, participação em ações terroristas ou apoio a organizações ligadas ao terrorismo podem ser responsáveis pela revogação do documento.

“Revisamos todas as informações disponíveis como parte da triagem, incluindo registros policiais e de imigração, além de outros dados que surjam após a emissão do visto e indiquem possível inelegibilidade”, informou o órgão.

Expansão da política sob Trump

Segundo a agência, desde que Donald Trump retornou à Casa Branca para seu segundo mandato, a administração tem intensificado medidas contra imigrantes em situação irregular e titulares de vistos de estudante e intercâmbio. Agora, a revisão se estende a todos os perfis, e não apenas a estudantes envolvidos em atividades políticas consideradas "sensíveis."

A reportagem também aponta que o governo ampliou exigências para novos solicitantes, como a obrigatoriedade de entrevistas presenciais. Além disso, a checagem passou a incluir redes sociais, registros policiais e de imigração nos países de origem, bem como violações cometidas dentro do território norte-americano.

Números já registrados

O Departamento de Estado informou que desde a posse de Trump, foram revogados mais que o dobro de vistos em comparação com o mesmo período do ano anterior, incluindo quase quatro vezes mais vistos de estudantes.

Somente nesta semana, o órgão relatou ter cancelado mais de 6 mil vistos de estudantes por excederem o tempo de permanência ou violarem leis locais, estaduais e federais. Cerca de 4 mil referem-se a infrações como agressões e direção sob efeito de álcool ou drogas. Entre eles, 200 a 300 cancelamentos estiveram relacionados a terrorismo, de acordo com o departamento, incluindo apoio a organizações ou países considerados patrocinadores de atividades terroristas.

