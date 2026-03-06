Criador de 'Heated Rivalry' tem novo projeto inusitado a caminho

O criador da série de sucesso "Heated Rivalry", Jacob Tierney, pode ser o mais novo diretor a contar uma história que já chegou às telonas algumas vezes no passado.

Aristóteles e Alexandre, o Grande, serão os personagens principais do próximo projeto televisivo do diretor e roteirista, uma dupla bastante diferente dos jogadores de hóquei que protagonizam "Heated Rivalry".

A Netflix encomendou diretamente a produção da série “Alexander”, que acompanhará a juventude do imperador macedônico e sua relação com o filósofo.

A notícia foi divulgada pelo site especializado Deadline. Tierney escreverá, dirigirá e produzirá a série, que será baseada no livro "The Golden Mean", publicado em 2009 pela escritora canadense Annabel Lyon.

O projeto também contará com a participação do ator Jason Bateman nos bastidores. Ele integra a equipe da série por meio de sua produtora, a Aggregate Films, ao lado de Michael Costigan.

Segundo a publicação, a empresa de Bateman já possui acordo com a Netflix e levou o projeto para o streaming após o desenvolvimento inicial dos roteiros por Jacob Tierney. A produtora tem histórico de parcerias com a plataforma, tendo realizado produções como a série "Ozark" e os filmes "Assassino por Acaso" e "Na Sua Casa ou na Minha?".

Projeto nasce após sucesso global de 'Heated Rivalry'

O projeto foi desenvolvido após o sucesso internacional de "Heated Rivalry", drama romântico LGBT+ baseado nos livros da escritora Rachel Reid. A série acompanha a relação secreta entre dois jogadores profissionais de hóquei, interpretados por Connor Storrie e Hudson Williams.

O sucesso da produção transformou Tierney em um dos roteiristas de televisão mais requisitados do momento. Ele chegou a escrever dois roteiros da nova série por conta própria antes de apresentar o projeto à Netflix, que aprovou rapidamente a encomenda da temporada, de acordo com o Deadline.

A executiva Jinny Howe, chefe de séries roteirizadas da Netflix nos Estados Unidos e no Canadá, afirmou em comunicado oficial que a empresa ficou imediatamente interessada na proposta.

Segundo ela, a série reimagina o clássico conflito entre mentor e protegido com uma energia moderna, combinando escala épica e abordagem íntima, algo que pode atrair audiências globais.

O próprio Tierney destacou o entusiasmo com o projeto. “Eu me apaixonei pelo livro 'The Golden Mean' anos atrás e venho sonhando em contar essa história desde então”, declarou o criador em comunicado.

Série explorará juventude de Alexandre e relação com Aristóteles

A trama se passa em um momento de transformação no mundo grego antigo, quando o Império Ateniense começa a ruir. O grande filósofo Aristóteles chega à Macedônia para se tornar tutor de um jovem príncipe conhecido por seu temperamento volátil: Alexandre.

A narrativa acompanhará o desenvolvimento da amizade improvável entre mestre e aluno em meio a intrigas palacianas, romances proibidos, guerras brutais e ambições políticas. Segundo a sinopse divulgada pela Netflix, essa relação acabará moldando um império e alterando o curso da história.

Após assumir o trono deixado por seu pai, o rei Felipe II da Macedônia, Alexandre iniciaria campanhas militares que resultariam em um dos maiores impérios da Antiguidade, estendendo-se da Grécia até regiões da Península Arábica, da Pérsia, do Egito e de partes da Índia.