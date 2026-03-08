Pop

Show de Harry Styles com músicas novas estreia na Netflix hoje; veja horário

Cantor estreia músicas do álbum 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally' ao vivo em Manchester

Harry Styles: shows do cantor no Brasil acontecem em julho (JMEnternational/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de março de 2026 às 06h01.

O cantor Harry Styles divulgou o trailer de "Harry Styles: Uma Noite em Manchester", especial gravado em Manchester, na Inglaterra.

O show aconteceu na última sexta-feira, 6, e será transmitido pela Netflix neste domingo, 8, às 16h, no horário de Brasília.

A apresentação marca a estreia ao vivo das músicas de "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", quarto álbum do artista. O disco foi lançado na sexta-feira nas plataformas digitais.

Até agora, apenas o single principal “Aperture” havia sido apresentado ao vivo. A música foi tocada por Styles no Brit Awards 2026, na semana passada.

Agenda inclui SNL e turnê mundial

Após o show em Manchester, Harry Styles participará do programa Saturday Night Live em 14 de março.

Será a segunda vez que o artista atuará simultaneamente como apresentador e atração musical da atração.

A turnê "Together, Together" começa em Amsterdã, em 16 de maio.

A série de shows inclui passagem pelo Brasil em julho, com quatro datas confirmadas.

Veja o trailer:

yt thumbnail
