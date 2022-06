'Coringa 2': sequência com Joaquin Phoenix é confirmada e ganha título oficial

O diretor Todd Phillips publicou em sua conta no Instagram nesta terça-feira (7) a primeira confirmação de que a sequência de "Coringa" de 2019 está avançando. A publicação traz uma foto da capa do roteiro, escrito por Phillips e Scott Silver, além do nome do longa "Coringa: Folie à Deux". No mesmo post, Phillips postou uma foto do protagonista Joaquin Phoenix lendo o roteiro.

O filme original de Phillips é uma reformulação do icônico vilão do Batman, em um estudo de personagem anti-herói sobre um comediante e palhaço chamado Arthur Fleck, que acaba se tornando um herói popular em Gotham City. Sombrio e fugindo das clássicas montagens de super-heróis, o filme arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo. Ganhou 12 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor para Phillips e melhor roteiro adaptado para Phillips e Silver. Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator e Hildur Guðnadóttir ganhou o de melhor trilha sonora original.

Logo após a estreia do filme em 2019, Phillips e Silver se reuniram com o então chefe de cinema da Warner Bros., Toby Emmerich, sobre uma possível sequência. Embora Phillips não tenha compartilhado nenhum detalhe da trama sobre o novo filme em seu post, o título oferece algumas implicações intrigantes.

O que significa Folie à Deux?

Traduzido literalmente como “loucura compartilhada”, Folie à Deux é um termo leigo para transtorno delirante compartilhado. Isso pode se referir a como o sentimento de vilão de Arthur é amplamente adotado por Gotham City no primeiro filme. Porém, pode sugerir também que a sequência de Phillips trará sua própria interpretação do principal (e, realmente, único) parceiro de Joker na vida, crime e loucura: Harley Quinn – que foi interpretada em outras adaptações da DC por Margot Robbie (em live-action) e Kaley Cuoco (em animação).

O título do roteiro de 'Coringa: Folie à Deux' é um termo psicológico que se refere a um transtorno mental que afeta dois ou mais indivíduos, geralmente da mesma família. Baseado no enredo do primeiro filme, e que Thomas Wayne poderia ser o verdadeiro pai do Coringa, também é possível que este filme possa apresentar Batman e conectá-lo ao Coringa com a ideia de Folie à Deux, sugerindo uma conexão ainda mais familiar entre ambos.