'Coringa: Delírio a Dois': pré-venda de ingressos começa nesta quarta; entenda a história do filme

A espera está chegando ao fim! A pré-venda de ingressos para o filme "Coringa: Delírio a Dois", estrelado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix, começa nesta quarta-feira, 4.

A venda para o longa-metragem ocorre quase um mês antes da estreia oficial do filme, prevista para 3 de outubro. O filme é a sequência de "Coringa" (2019), que contou a origem do famoso vilão e sua trajetória no mundo do crime. O papel principal rendeu o Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix, em 2020.

Qual é a história de "Coringa: Delírio a Dois" ?

Neste novo capítulo, Joaquin Phoenix retorna ao papel de Arthur Fleck, o icônico Coringa, que agora enfrenta as consequências de seus crimes enquanto aguarda julgamento.

Lady Gaga se junta ao elenco no papel da vilã Arlequina, famosa por ser a namorada do Coringa nos quadrinhos. No filme, ela mostra a Arthur a beleza da música e do amor verdadeiro.

Para a supresa de muitos fãs do vilão da DC Comics, o filme foi desenvolvido como um musical. Em uma entrevista à Variety, o diretor Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme, revelou que os protagonistas cantam ao vivo em várias cenas, e muitas das músicas servem como diálogos entre os personagens.

Além de Phoenix e Gaga, o elenco conta com Zazie Beetz ("Deadpool 2"), Catherine Keener ("Quero Ser John Malkovich"), Brendan Gleeson ("Os Banshees de Inisherin") e Jacob Lofland ("Amor Bandido").

Onde comprar os ingressos para a pré-estreia de "Coringa: Delírio a Dois" ?

Os ingressos para "Coringa: Delírio a Dois" podem ser adquiridos nas bilheterias das redes de cinema ou online pelo site Ingresso.com.