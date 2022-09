Conheça por dentro o superiate com tema 'James Bond 007' que afundou no mar da Grécia

O superiate Aegean 007 de 49 metros permanece semi-submerso nas águas da ilha de Kythnos, no arquipélago de Cíclades, na Grécia. A embarcação de luxo, que era ocupada por cinco passageiros de origem não grega, encalhou, tombou e afundou na noite da última sexta-feira. Todos eles foram resgatados.

Construída em 2006 pela empresa Aegean Yachts, a embarcação é a terceira maior já produzida pela marca. Além disso, o superiate conta com seu próprio heliporto, cinco cabines, incluindo uma suíte master, e pode acomodar dez pessoas, além de cinco tripulantes.

Com o nome associado a James Bond, o iate pertence a um empresário suíço. Segundo a imprensa local, a embarcação era ocupada por cinco passageiros de origem não grega. Todos eles foram resgatados. Uma investigação foi aberta para investigar as causas do acidente.

O comandante do iate afirmou que um problema no GPS fez com que a embarcação seguisse por um caminho errado e colidisse nas pedras pouco antes de chegar na costa.