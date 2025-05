Como usar o ChatGPT para saber com qual celebridade você se parece

Na era das redes sociais e dos aplicativos de reconhecimento facial, a busca por semelhanças com celebridades nunca foi tão popular.

E, agora, com a ajuda do ChatGPT, uma nova ferramenta promete descobrir seu sósia famoso.

O recurso "Find My Celebrity Look Alike" oferece uma análise precisa de suas fotos e, em segundos, aponta qual celebridade mais se parece com você. Quer saber como usar essa tecnologia inovadora? Vamos te mostrar o passo a passo.

Passo a passo para descobrir seu sósia famoso

1. Escolha a versão correta do ChatGPT

Para começar, é necessário usar a versão GPT-4o, que é capaz de analisar imagens. Esse recurso não está disponível nas versões padrão do ChatGPT, então, garanta que você está utilizando a versão certa.

2. Entre no "Explore GPTs"

Após acessar o ChatGPT, vá até o menu “Explore GPTs”, onde você encontrará as versões personalizadas de modelos de IA. Lá, você poderá buscar o GPT adequado para sua curiosidade.

3. Pesquise por “celebrity”

Na barra de pesquisa, digite a palavra "celebrity" e, assim, você encontrará a opção chamada "Find My Celebrity Look Alike". É o modelo de IA ideal para encontrar o seu sósia.

4. Clique em "Start Chat"

Ao encontrar o GPT correto, clique em “Start Chat” para iniciar a conversa com o modelo. A partir deste momento, o bot estará pronto para receber seus comandos e analisar suas fotos.

5. Envie o prompt “Who is my celebrity look-a-like?”

Para que a análise comece, basta enviar a frase: “Who is my celebrity look-a-like?” (Quem é o meu sósia famoso?). Esse comando fará com que a IA inicie a busca pela celebridade mais parecida com você.

6. Faça upload de suas fotos

Envie três fotos suas, preferencialmente com boa iluminação e de diferentes ângulos. Isso ajudará a IA a fazer uma comparação mais precisa, aumentando as chances de encontrar um sósia famoso que realmente se pareça com você.

7. Aguarde a análise e descubra seu sósia

Após o upload das fotos, em poucos segundos o sistema fará a análise dos seus traços faciais e comparará com o banco de dados de celebridades. Você receberá, então, o nome da celebridade mais parecida com você, junto com uma explicação sobre as semelhanças identificadas.

Dicas para garantir os melhores resultados