Saiba como liberar mais espaço no Android e 4 apps para gerenciar armazenamento no smartphone

Apesar de muitos celulares Android contarem com bastante espaço, não é incomum ver usuários enfrentando problemas que comprometem o desempenho do aparelho, como travamentos, lentidão ao abrir aplicativos ou avisos de armazenamento cheio.

Esses sinais indicam que o sistema pode estar sobrecarregado e que, talvez, seja hora de fazer uma limpa. Para isso, existem algumas medidas que podem ajudar. Confira abaixo.

Apague arquivos grandes

Possuir arquivos grandes e, às vezes, desnecessários, pode impactar muito o armazenamento do celular. A dica aqui é usar o app Files, do Google, que já vem instalado em muitos dispositivos Android, para encontrar e apagar arquivos esquecidos, vídeos, fotos e/ou downloads antigos. A ferramenta organiza tudo por tamanho, tipo e pasta, facilitando a limpeza.

Limpe o cache

O Android possui um recurso intuitivo de armazenamento de cache, que são arquivos temporários que ajudam o sistema a funcionar mais rápido. Contudo, eles ocupam bastante espaço.

Para limpar, basta ir até as configurações do dispositivo, encontrar a opção "Armazenamento" e tocar em "Dados em cache". Depois, é só confirmar. O movimento não apaga arquivos importantes, apenas dados temporários.

Desinstale apps esquecidos

Os "apps esquecidos" são aqueles que o usuário mantém no celular, mas quase nunca os utiliza. Para apagá-los, é só abrir novamente o Files e ir até a aba de “Apps”. A ferramenta também lista o tempo de uso de cada instalação no aparelho, em ordem decrescente. Basta escolher os menos usados e decidir o que prefere ou não desinstalar.

Use a nuvem para mídias do WhatsApp

Independente de qual seja o sistema operacional do aparelho, fotos e vídeos do WhatsApp ocupam muito espaço. Uma solução é ativar o backup automático para o Google Drive.

Basta abrir o aplicativo do WhatsApp, ir até "Mais opções" e depois buscar as configurações. Na sequência, basta ir em "Conversas" e em "Backup de conversas". Por fim, é só tocar em "Fazer backup na Conta do Google", definindo se a frequência será diária, semanal ou mensal.

Use apps de limpeza

Além do Files, existem outros quatro apps que podem ser utéis se o objetivo for ganhar algum espaço. Todas as ferramentas limpam o cache, acham arquivos duplicados, ajudam a apagar apps inúteis e fazem backups. São eles: CCleaner, Avast Cleanup, AVG Cleaner e Clean Master.