Como usar o ChatGPT para descobrir a sua coloração pessoal

No universo da moda e da beleza, a escolha das cores certas pode transformar a aparência. Agora, com o avanço da inteligência artificial, é possível realizar uma análise de coloração pessoal diretamente com o ChatGPT, sem sair de casa. Basta enviar uma foto com iluminação natural para receber orientações precisas sobre os tons que mais valorizam cada pessoa.

Coloração pessoal é o processo que identifica o tom e o subtom da pele, a cor dos olhos e do cabelo para indicar quais cores harmonizam melhor com essas características naturais. A tecnologia da OpenAI permite que usuários enviem uma imagem no próprio chat e solicitem a análise.

Para realizar o procedimento, o ideal é utilizar uma fotografia de frente, sem maquiagem, filtros ou alterações digitais, com iluminação natural para garantir fidelidade nas cores. Fotos em ambientes internos com iluminação artificial podem prejudicar o resultado.

A principal vantagem é a praticidade: não há necessidade de utilizar softwares externos ou realizar consultas presenciais. A IA interpreta diretamente a imagem para oferecer sugestões personalizadas de cores para roupas e maquiagem, além de apontar tons que devem ser evitados.

Usuários que desejam uma análise ainda mais precisa podem complementar o pedido enviando observações sobre suas características físicas, como a cor natural dos olhos ou a percepção pessoal da pele ser mais quente ou fria.

Para diferentes ocasiões, também é possível pedir recomendações específicas de combinações de cores, alinhando estilo e funcionalidade para o dia a dia, eventos formais ou momentos de lazer.

Confira qual prompt usar:

O pedido deve ser objetivo. Um exemplo de prompt recomendado é:

"Por favor, analise minha coloração pessoal baseada nesta foto. Identifique o tom e subtom da minha pele, cabelo e olhos. Em seguida, classifique minha paleta usando o método sazonal expandido (primavera clara, primavera quente, verão frio, verão suave, outono quente, outono suave, inverno frio ou inverno intenso). Explique qual subestação combina mais comigo e indique quais cores me valorizam para roupas e maquiagem. Se possível, também sugira tons que devo evitar e exemplos de combinações ideais para o dia a dia e para eventos formais."

Também é possível solicitar uma análise ainda mais detalhada: