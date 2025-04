Huawai se prepara para testar novo chip de IA. Má notícia para a Nvidia

A fabricante de semicondutores Nvidia enfrenta um novo desafio no mercado da China: a chinesa Huawei se prepara testar um novo chip que visa competir diretamente com os produtos da empresa americana, de acordo com informações do Wall Street Journal.

As ações da Nvidia caíam 1,1% antes da abertura do pregão desta segunda-feira, após uma alta de 4,3% na última sexta-feira, 25.

O novo chip, chamado de Ascend 910D, ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas a Huawei já está em conversas com empresas de tecnologia chinesas para testar sua viabilidade, de acordo com o jornal americano.

O Ascend 910D tem como objetivo superar o desempenho do H100, lançado pela Nvidia em 2022, e que já foi sucedido por gerações mais recentes de chips da companhia. O problema é que a Nvidia enfrenta restrições do governo dos Estados Unidos para vender seus chips mais modernos para a China.

Aproveitando o espaço deixado pela americana, a Huawei se prepara para enviar mais de 800.000 unidades dos chips Ascend 910B e 910C para clientes, incluindo operadoras de telecomunicações estatais e desenvolvedores de inteligência artificial como a ByteDance, proprietária do TikTok.

Enquanto isso, a Nvidia vê sua participação de mercado na China diminuir. No ano fiscal de 2025, apenas 13% de suas vendas vieram do país, uma queda expressiva em relação aos 26% registrados em 2022. Esse declínio é reflexo das políticas dos EUA, que exigem licenças para a venda de chips de IA, como o H20, projetados especificamente para contornar as restrições à exportação de tecnologia para a China.

Apesar da ameaça crescente da Huawei, a Nvidia ainda lidera o mercado fora da China. Analistas destacam, no entanto, que o maior risco para a empresa seria uma migração em massa de desenvolvedores chineses para as plataformas de desenvolvimento da Huawei.