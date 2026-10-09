Como Travis Scott transformou seu nome em um negócio que vai além da música

RESUMO ＋ O rapper americano Travis Scott foi anunciado nesta quinta-feira, 8, como headliner do festival Lollapalooza Brasil 2027, marcado para março em São Paulo. Além da música, Scott expandiu a gravadora Cactus Jack para negócios com a fabricante Nike, a rede McDonald’s e a grife Dior, além de jogos, bebidas e projetos audiovisuais.

Anunciado nesta quinta-feira, 8, como headliner do Lollapalooza Brasil 2027, Travis Scott construiu uma carreira que ultrapassa os palcos. Por meio da Cactus Jack, o artista americano desenvolveu parcerias com empresas como Nike, McDonald’s e Dior, além de investir em experiências digitais, bebidas e projetos audiovisuais.

Criada em 2017 como gravadora, a Cactus Jack Records surgiu para lançar novos talentos, entre eles Don Toliver. Com o tempo, a iniciativa se expandiu para outras frentes criativas e comerciais, reunindo produtos e projetos associados à identidade visual do rapper, marcada por referências ao Texas, à cultura do skate e à moda urbana.

Em vez de se limitar à venda de álbuns, a empresa viabiliza colaborações com marcas globais, que vão de moda e gastronomia a jogos e artigos de luxo, utilizando o universo estético, o apelo cultural e o público de Scott para criar produtos e experiências de consumo cobiçados.

Nike e Jordan

Um dos principais exemplos dessa estratégia é a parceria com a Nike e a Jordan Brand. A colaboração ganhou destaque com modelos como o Air Jordan 1, que teve o logotipo da marca invertido, uma mudança que se tornou uma das características mais reconhecidas dos tênis assinados pelo artista.

O negócio também avançou para o desenvolvimento de modelos próprios, como o Jordan Jumpman Jack e o Zoom Field Jaxx. A oferta limitada de alguns lançamentos alimenta a procura no mercado de revenda, em que tênis originalmente vendidos por cerca de US$ 150 podem alcançar milhares de dólares.

McDonald’s

Em 2020, Scott levou sua marca para além do mercado de moda. O McDonald’s lançou o Travis Scott Meal, refeição que marcou o retorno de uma iniciativa desse tipo com um artista desde a parceria com Michael Jordan, em 1992.

A ação provocou filas e falta de ingredientes em unidades nos Estados Unidos e ganhou uma linha de produtos licenciados, que incluiu um travesseiro em formato de McNugget.

Show no Fortnite

No mesmo ano, o rapper explorou o mercado de entretenimento digital com Astronomical, apresentação virtual realizada no jogo Fortnite, da Epic Games. O evento foi assistido por mais de 27 milhões de jogadores únicos e combinou a experiência musical com a venda de itens virtuais e produtos físicos.

Oakley

Em setembro, a primeira coleção assinada por Travis Scott para a Oakley desapareceu das prateleiras digitais em poucos minutos. A linha Cactus Jack x Oakley Chapter 001 reúne três modelos do catálogo da marca em versões redesenhadas pelo rapper e sua equipe criativa, a Cactus Jack. Os modelos custam entre R$ 1.100 e R$ 1.600.

Dior e Audemars Piguet

A atuação comercial de Scott chegou também ao mercado de luxo. Em 2021, ele colaborou com Kim Jones no desenvolvimento de uma coleção da Dior para a temporada primavera/verão 2022. A iniciativa marcou a primeira vez que a grife francesa desenvolveu uma coleção completa em parceria com um músico.

Na relojoaria, o artista se uniu à suíça Audemars Piguet para lançar uma edição limitada do Royal Oak Perpetual Calendar, conhecida como The Chocolate AP. As peças foram comercializadas por centenas de milhares de dólares cada.

Cacti e Astroworld

A diversificação inclui ainda a Cacti, marca de bebida alcoólica à base de agave, e um acordo de desenvolvimento com a produtora A24 para projetos audiovisuais relacionados à sua música, como Circus Maximus.

Scott também criou o festival Astroworld, concebido para levar o universo de sua obra a uma experiência presencial temática.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.