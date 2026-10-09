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Como Travis Scott transformou seu nome em um negócio que vai além da música

A Cactus Jack reúne parcerias com marcas como Nike, McDonald’s e Dior, além de projetos em jogos digitais, bebidas e audiovisual

Travis Scott: projetos abrangem moda, gastronomia, jogos, artigos de luxo e produções audiovisuais (Denise Truscello/Getty Images)

Travis Scott: projetos abrangem moda, gastronomia, jogos, artigos de luxo e produções audiovisuais (Denise Truscello/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07h00.

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O rapper americano Travis Scott foi anunciado nesta quinta-feira, 8, como headliner do festival Lollapalooza Brasil 2027, marcado para março em São Paulo. Além da música, Scott expandiu a gravadora Cactus Jack para negócios com a fabricante Nike, a rede McDonald’s e a grife Dior, além de jogos, bebidas e projetos audiovisuais.

Anunciado nesta quinta-feira, 8, como headliner do Lollapalooza Brasil 2027, Travis Scott construiu uma carreira que ultrapassa os palcos. Por meio da Cactus Jack, o artista americano desenvolveu parcerias com empresas como Nike, McDonald’s e Dior, além de investir em experiências digitais, bebidas e projetos audiovisuais.

Criada em 2017 como gravadora, a Cactus Jack Records surgiu para lançar novos talentos, entre eles Don Toliver. Com o tempo, a iniciativa se expandiu para outras frentes criativas e comerciais, reunindo produtos e projetos associados à identidade visual do rapper, marcada por referências ao Texas, à cultura do skate e à moda urbana.

Em vez de se limitar à venda de álbuns, a empresa viabiliza colaborações com marcas globais, que vão de moda e gastronomia a jogos e artigos de luxo, utilizando o universo estético, o apelo cultural e o público de Scott para criar produtos e experiências de consumo cobiçados.

Nike e Jordan  

Um dos principais exemplos dessa estratégia é a parceria com a Nike e a Jordan Brand. A colaboração ganhou destaque com modelos como o Air Jordan 1, que teve o logotipo da marca invertido, uma mudança que se tornou uma das características mais reconhecidas dos tênis assinados pelo artista.

O negócio também avançou para o desenvolvimento de modelos próprios, como o Jordan Jumpman Jack e o Zoom Field Jaxx. A oferta limitada de alguns lançamentos alimenta a procura no mercado de revenda, em que tênis originalmente vendidos por cerca de US$ 150 podem alcançar milhares de dólares.

McDonald’s 

Em 2020, Scott levou sua marca para além do mercado de moda. O McDonald’s lançou o Travis Scott Meal, refeição que marcou o retorno de uma iniciativa desse tipo com um artista desde a parceria com Michael Jordan, em 1992.

A ação provocou filas e falta de ingredientes em unidades nos Estados Unidos e ganhou uma linha de produtos licenciados, que incluiu um travesseiro em formato de McNugget.

Show no Fortnite  

No mesmo ano, o rapper explorou o mercado de entretenimento digital com Astronomical, apresentação virtual realizada no jogo Fortnite, da Epic Games. O evento foi assistido por mais de 27 milhões de jogadores únicos e combinou a experiência musical com a venda de itens virtuais e produtos físicos.

Oakley

Em setembro, a primeira coleção assinada por Travis Scott para a Oakley desapareceu das prateleiras digitais em poucos minutos. A linha Cactus Jack x Oakley Chapter 001 reúne três modelos do catálogo da marca em versões redesenhadas pelo rapper e sua equipe criativa, a Cactus Jack. Os modelos custam entre R$ 1.100 e R$ 1.600.

Travis Scott e Oakley

Dior e Audemars Piguet  

A atuação comercial de Scott chegou também ao mercado de luxo. Em 2021, ele colaborou com Kim Jones no desenvolvimento de uma coleção da Dior para a temporada primavera/verão 2022. A iniciativa marcou a primeira vez que a grife francesa desenvolveu uma coleção completa em parceria com um músico.

Na relojoaria, o artista se uniu à suíça Audemars Piguet para lançar uma edição limitada do Royal Oak Perpetual Calendar, conhecida como The Chocolate AP. As peças foram comercializadas por centenas de milhares de dólares cada.

Cacti e Astroworld

A diversificação inclui ainda a Cacti, marca de bebida alcoólica à base de agave, e um acordo de desenvolvimento com a produtora A24 para projetos audiovisuais relacionados à sua música, como Circus Maximus.

Scott também criou o festival Astroworld, concebido para levar o universo de sua obra a uma experiência presencial temática.

Quando acontece o Lollapalooza Brasil 2027?

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do Lollapalooza ao Brasil. Os ingressos Lolla Pass dão acesso aos três dias de evento e estão disponíveis nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo. Os preços variam conforme o setor, o lote e o tipo de entrada.

A compra pode ser feita pelo site da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço de 20%, ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, sem essa cobrança.

'Perguntas frequentes'

O que é a Cactus Jack, de Travis Scott? ＋

A Cactus Jack Records é uma gravadora criada por Travis Scott em 2017 para lançar novos talentos, como Don Toliver. A iniciativa passou a reunir produtos, projetos criativos e parcerias comerciais ligados à identidade visual do rapper.

Quais marcas já fizeram parcerias com Travis Scott? ＋

Travis Scott desenvolveu parcerias com Nike, Jordan Brand, McDonald’s, Dior, Audemars Piguet, Epic Games e A24. Os projetos abrangem moda, gastronomia, jogos, artigos de luxo e produções audiovisuais.

Quais tênis Travis Scott lançou com Nike e Jordan Brand? ＋

Travis Scott colaborou em modelos como o Air Jordan 1 com logotipo invertido e participou do desenvolvimento do Jordan Jumpman Jack e do Zoom Field Jaxx. Alguns tênis vendidos originalmente por cerca de US$ 150 alcançam milhares de dólares no mercado de revenda.

O que foi o Travis Scott Meal do McDonald’s? ＋

O Travis Scott Meal foi uma refeição lançada pelo McDonald’s em 2020, na primeira iniciativa desse tipo da rede com um artista desde Michael Jordan, em 1992. A ação provocou filas e falta de ingredientes em unidades dos Estados Unidos e ganhou produtos licenciados.

Quantas pessoas assistiram ao show de Travis Scott no Fortnite? ＋

Mais de 27 milhões de jogadores únicos assistiram a Astronomical, apresentação virtual de Travis Scott no Fortnite em 2020. O evento combinou a experiência musical com a venda de itens virtuais e produtos físicos.

Quando e onde acontece o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marca os 15 anos da chegada do festival ao Brasil.

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