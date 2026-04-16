Quer transformar prompts em ferramentas reutilizáveis? Conheça o Google ‘Skills’

A rotina de quem usa inteligência artificial no trabalho tem um padrão conhecido: encontrar o prompt perfeito — e depois repeti-lo inúmeras vezes ao longo do dia.

Agora, o Google quer eliminar esse atrito. A empresa anunciou o lançamento do “Skills” no Chrome, uma funcionalidade que permite salvar prompts e reutilizá-los com apenas um clique.

A novidade transforma comandos de IA em ferramentas permanentes dentro do navegador, integradas ao Gemini, o assistente generativo do Google.

Mais do que conveniência, o movimento sinaliza a transição da IA como interface de conversa para uma camada operacional contínua no fluxo de trabalho.

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Do prompt ao ‘atalho inteligente’

O conceito é simples, mas estratégico. Com o Skills, usuários podem salvar prompts usados com frequência — como resumir textos, comparar produtos ou analisar documentos — e executá-los automaticamente em qualquer página.

Esses comandos ficam disponíveis na barra lateral do Gemini e podem ser ativados com atalhos rápidos, como o uso de “/” para acessar a biblioteca de prompts.

O diferencial está na persistência: uma vez criado, o prompt deixa de ser um comando pontual e passa a funcionar como um recurso reutilizável, sincronizado entre dispositivos conectados à mesma conta Google.

Produtividade como prioridade

A proposta do Google ataca um dos principais gargalos do uso de IA no dia a dia: a repetição manual de instruções. Até então, mesmo usuários avançados precisavam copiar ou reescrever prompts para obter resultados consistentes.

Com o Skills, tarefas recorrentes passam a ser automatizadas. Testes iniciais mostram usos práticos como análise nutricional de receitas, comparação de especificações de produtos e resumo de conteúdos em múltiplas abas.

A empresa também disponibiliza uma biblioteca com modelos prontos, que podem ser adaptados conforme a necessidade do usuário, reduzindo a barreira de entrada para quem ainda não domina técnicas de prompt.

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