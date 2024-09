Vai ao Rock in Rio 2024? Veja como proteger o celular, apps de banco e carteira digital

O Rock in Rio 2024 promete trazer muita diversão, mas é importante estar atento à segurança do seu celular durante o festival. Com a grande quantidade de pessoas presentes, o smartphone se torna um alvo fácil para furtos.

Perder o celular durante o festival pode resultar não só no prejuízo do aparelho, mas também em problemas graves como roubo de dados, acesso a contas bancárias e fraudes de identidade. Por isso, é fundamental tomar medidas de precaução. Confira abaixo as principais orientações para garantir a segurança do seu celular durante o Rock in Rio.

Formas fáceis de proteger o celular no Rock in Rio

Crie uma senha de bloqueio: cadastre uma senha numérica ou padrão para impedir o acesso ao celular por terceiros; Apague os dados do cartão: delete os apps de banco e as informações de pagamento em apps como iFood e Uber; Ande com dinheiro no bolso: leve dinheiro físico para reduzir a necessidade de sacar o celular a todo momento; Esconda os apps: selecione todos os aplicativos importantes e coloque-os em uma pasta com senha exclusiva, veja abaixo como fazer.

Como proteger apps de banco no celular?

Crie pastas seguras

🕐 Tempo médio: 5 minutos

Tanto o Android quanto o iOS possuem opções de Pasta Segura para proteger seus aplicativos com senha. Veja como ativar:

Pasta segura no Android

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Segurança e privacidade"; Procure "Pasta segura" e clique em "Continuar"; Escolha o tipo de senha para a pasta; Clique em "Ativar"; Defina a senha da Pasta Segura; Arraste os apps para dentro da Pasta Segura ou clique em "+" para adicionar os apps que deseja proteger.

Pasta segura no iOS

Acesse "Ajustes", depois "Tempo de Uso" e vá em "Limite de Apps"; Clique em "Adicionar limite"; Selecione os apps que deseja proteger ou clique em "Tudo (apps e categorias)"; Defina o tempo de bloqueio e clique em "Seguinte"; Volte à página "Tempo de Uso" e ative "Usar código"; Defina uma senha para os apps selecionados.

Coloque senhas nos apps

Você pode adicionar uma tela de bloqueio a aplicativos específicos usando apps de terceiros, caso não queira usar a Pasta Segura. Veja algumas opções:

App Lock (iOS e Android)

Bloqueio: App Lock (Android)

AppLock Pro (Android)

Temporizador de aplicativos

🕐 Tempo médio: 3 minutos

No Android, é possível definir um limite de tempo para o uso de aplicativos. Essa função é útil para aumentar a segurança de apps sensíveis, como os de banco. Veja como ativar:

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Bem-estar digital e controles parentais"; Clique em "Temporizadores de aplicativos" e selecione os apps que deseja limitar o tempo de uso; Defina o tempo desejado e clique em "Concluído".

Ocultar aplicativos

🕐 Tempo médio: 2 minutos

No Android, você também pode ocultar aplicativos da tela inicial e impedi-los de aparecer na pesquisa. Veja como fazer:

Acesse "Configurações" no celular; Vá em "Tela inicial"; Selecione "Ocultar aplicativos na tela inicial e na tela de aplicativos"; Escolha os apps que deseja ocultar e clique em "Ok".

Outras dicas para proteger o celular no Rock in Rio

Ativação de senhas e bloqueio automático: Reduza o tempo de bloqueio automático e ative a autenticação biométrica ou facial para proteger o aparelho;

Reduza o tempo de bloqueio automático e ative a autenticação biométrica ou facial para proteger o aparelho; Registro do IMEI: Guarde o número do IMEI do seu celular. Ele é essencial para bloqueá-lo em caso de furto;

Guarde o número do IMEI do seu celular. Ele é essencial para bloqueá-lo em caso de furto; Backup de dados: Faça backups frequentes de suas fotos e arquivos em nuvens seguras;

Faça backups frequentes de suas fotos e arquivos em nuvens seguras; Utilização da geolocalização: Ative o recurso "Buscar iPhone" ou "Encontre meu dispositivo" para rastrear seu celular em caso de perda;

Ative o recurso "Buscar iPhone" ou "Encontre meu dispositivo" para rastrear seu celular em caso de perda; Uso consciente em multidões: Evite manusear o celular em áreas lotadas. Prefira locais seguros, como restaurantes, para verificar o aparelho;

Evite manusear o celular em áreas lotadas. Prefira locais seguros, como restaurantes, para verificar o aparelho; Armazenamento seguro do celular: Use pochetes ou doleiras, evitando guardar o celular no bolso traseiro;

Use pochetes ou doleiras, evitando guardar o celular no bolso traseiro; Pagamento por aproximação: Considere desabilitar a função de pagamento por aproximação para evitar perdas financeiras;

Considere desabilitar a função de pagamento por aproximação para evitar perdas financeiras; Selfies com cautela: Evite tirar selfies em multidões para não expor o aparelho a riscos desnecessários;

Evite tirar selfies em multidões para não expor o aparelho a riscos desnecessários; Proteção contra quedas e líquidos: Use capinhas resistentes e películas protetoras para proteger contra danos físicos;

Use capinhas resistentes e películas protetoras para proteger contra danos físicos; Procedimentos em caso de perda ou furto: Se o celular for furtado, bloqueie-o imediatamente e registre um boletim de ocorrência.