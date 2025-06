Como Alexandre morre em 'A Viagem'? Cena vai foi ao ar no capítulo desta terça

Alexandre, o vilão de 'A Viagem' interpretado por Guilherme Fontes, está marcado para morrer. A cena da morte do personagem foi exibida nesta terça-feira, 17, na reprise da novela no 'Vale a pena ver de novo'.

A primeira exibição de "A Viagem" foi feita há trinta anos. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama acompanha a jornada de Alexandre (Guilherme Fontes), um homem que, após morrer, continua a vagar como espírito com o único objetivo de se vingar de quem considera responsável por seu sofrimento. Ao longo da trama, Alexandre busca interferir na vida de seu irmão Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do criminalista Otávio (Antonio Fagundes), aos quais culpa pela sua morte.

Apesar da partida do antagonista, ele não deixa a novela. Assim que o corpo é encontrado, ele vira um espírito obsessor, que mexe com a vida de muitos personagens da trama.

Como Alexandre morre na novela?

Após sofrer agressões de vários detentos na cela em que está preso, Alexandre é levado para a enfermaria da cadeia. Num momento de distração do médico, ele consegue ter acesso ao armário de remédios e ingere várias pílulas de uma vez. Depois de alguns minutos, ao ser levado de volta para a cela, ele tem uma overdose e não sobrevive.

No dia seguinte, a família é informada sobre a morte do filho de dona Maroca (Yara Cortes). Diná (Christiane Torloni) fica chocada e revoltada com o falecimento do irmão caçula.

Após passar pelo "Vale dos Suicidas" e atazanar a vida de vários personagens que permanecem vivos, Alexandre aceita ir para o Nosso Lar para que sua alma encontre a luz. No fim da trama, ele é avisado que vai finalmente reencarnar.

Que horas começa 'A Viagem' na Globo?

O capítulo desta terça-feira, 17, começa às 16h55.