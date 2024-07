Traje icônico de Princesa Leia é vendido por R$ 990 mil em leilão

O traje de biquíni dourado que Carrie Fisher usou como Princesa Leia em "O Retorno de Jedi" foi vendido por R$ 990 mil (R$ 175 mil) em um leilão realizado pela Heritage Auctions. O traje, um dos mais memoráveis da franquia "Star Wars", foi usado por Fisher nas filmagens iniciais, mas substituído por uma versão mais confortável para as cenas finais. A venda do traje gerou uma intensa disputa entre os colecionadores. As informações são da AP.

O vice-presidente executivo da Heritage, Joe Maddalena, destacou a força da franquia "Star Wars" ao comentar sobre a atenção que o traje recebeu dos licitantes. A venda também incluiu um modelo de um caça Y-wing que apareceu no filme original "Star Wars", vendido por R$ 8,77 milhões. A paixão dos fãs de "Star Wars" e "Star Trek" por itens icônicos é evidente em leilões como este.

Contexto

Em uma entrevista em novembro de 2016, Carrie Fisher revelou que usar o traje não foi sua escolha, expressando desconforto com a rigidez exigida pela peça. Richard Miller, criador do traje e escultor chefe da Industrial Light & Magic, explicou que usou material macio para facilitar os movimentos de Fisher, mas reconheceu que o traje ainda não era confortável. O traje também enfrentou críticas por sexualizar a personagem para o público masculino da franquia.

Além do traje, Fisher comentou em 2015 sobre a pressão de ser vista como um símbolo sexual e aconselhou Daisy Ridley, estrela de "Star Wars: O Despertar da Força", a lutar por seus trajes no set. A venda do traje de Leia ressalta o impacto cultural duradouro de "Star Wars" e o valor dos itens históricos associados à franquia.

Sucesso histórico

Desde o lançamento do primeiro filme em 1977, a franquia "Star Wars" se tornou um fenômeno cultural e financeiro global. Ao longo das décadas, os filmes da saga arrecadaram mais de R$ 55 bilhões em bilheteria mundial. Este valor inclui os nove episódios principais, bem como os filmes derivados, como "Rogue One: Uma História Star Wars" e "Han Solo: Uma História Star Wars".

Além das bilheteiras, "Star Wars" gerou receitas substanciais com produtos licenciados, jogos, séries de TV e parques temáticos. O impacto de "Star Wars" vai além dos cinemas, influenciando uma ampla gama de produtos e experiências que mantêm a franquia viva e próspera. Desde brinquedos e roupas até livros e quadrinhos, a marca "Star Wars" se tornou uma das mais reconhecidas e valiosas do mundo.

O sucesso contínuo de "Star Wars" é um testemunho de seu apelo duradouro e de sua capacidade de se reinventar para novas gerações. Com novas produções sendo constantemente desenvolvidas, incluindo séries de TV no Disney+ e futuros filmes, a franquia continua a expandir seu universo e a atrair tanto fãs antigos quanto novos. Essa combinação de inovação e legado garante que "Star Wars" permaneça uma força dominante na indústria do entretenimento por muitos anos.