Jose Balcázar é eleito presidente do Peru e será 9º líder em 10 anos

Jose Balcázar foi eleito como novo presidente interino do Peru, em votação realizada pelo Congresso nesta quarta-feira, 18. Ele teve 60 votos, de um total de 113 parlamentares presentes na sessão, e foi empossado minutos após a divulgação do resultado.

Advogado de 83 anos. Balcázar ingressou no Congresso como representante do Perú Libre, partido de esquerda de orientação marxista que venceu as eleições presidenciais em 2021 com Pedro Castillo, que assumiu em 2021, mas sofreu impeachment e, atualmente, cumpre pena por uma tentativa fracassada de golpe no final de 2022.

Balcázar foi criticado por rivais por defender o casamento de adolescentes a partir dos 14 anos, em diversas ocasiões.

A votação foi realizada no Congresso, com cédulas de papel. Cada deputado foi até a urna levar seu voto, em um processo que começou por volta das 20h40 (hora de Brasília) e levou mais de três horas, em duas rodadas. O resultado final foi anunciado à 0h03, no horário de Brasília.

Balcázar foi eleito em segundo turno. Ele María del Carmen Alva, do partido Ação Popular, de direita, que teve 46 votos. Na primeira rodada, Balcázar teve 46 votos e Carmen, 43. Assim, ele foi eleito presidente do Congresso e, por consequência, presidente do país, já que os cargos de presidente e vice estão vagos.

O novo presidente substituirá José Jeri, deposto por um julgamento político na terça-feira, 17. Ele era investigado por tráfico de influência por ter feito uma reunião secreta com o empresário chinês Zhihua Yang, que tem negócios com o governo. Jeri estava no cargo desde outubro. Ele era o presidente do Congresso e foi empossado porque tanto o líder eleito nas eleições de 2021, Pedro Castillo, quanto sua vice, Dina Boluarte, haviam sido destituídos.

O Peru vive uma crise institucional há dez anos. Desde 2016, o país teve outros oito presidentes. Destes, apenas dois saíram ao fim do mandato e seis sofreram impeachment ou renunciaram para escapar de processos.

O novo presidente terá um mandato breve, até 28 de julho. Neste dia, tomará posse o presidente a ser eleito nas eleições de 12 de abril, para um mandato regular, de cinco anos.

Embora curto, não há garantia de que o novo líder conseguirá se manter no cargo. "Não é possível garantir que quem vai substituir Jerí consiga chegar a julho de 2026", declarou à AFP o analista político Augusto Álvarez.

Apesar da crise política, o Peru tem boas perspectivas econômicas. O país cresceu 2,7% em 2025 e deve avançar 2,7% em 2026, projeta o Fundo Monetário Internacional (FMI). A inflação anual deve ficar em 1,9% este ano.

O país, no entanto, enfrenta uma crise de segurança pública. Uma das razões para a queda da presidente Dina Boluarte, em outubro de 2025, foi a alta nos casos de extorsão, que atingia até motoristas de ônibus das linhas urbanas.

"A violência é muito grande e decorrente de uma alta desigualdade socioeconômica. O Peru é um dos países mais desiguais da América Latina", diz Roberto Uebel, professor de relações internacionais na ESPM.

"Os problemas peruanos são muito parecidos com os problemas do Brasil. E há uma grande instabilidade política, com a dificuldade de construção de coesão política", afirma Uebel.

Peru soma nove presidentes em dez anos

O Peru enfrenta, desde 2016, uma crise de instabilidade institucional, caracterizada por um Poder Legislativo dominante sobre um Executivo frágil. Além disso, houve uma série de escândalos de corrupção, alguns deles envolvendo a empresa brasileira Odebrecht, que atuava no país.

Em fevereiro de 2016, enquanto ainda estava no poder, o presidente Ollanta Humala foi implicado em um depoimento pela Polícia Federal brasileira por aceitar subornos em contratos públicos pela Odebrecht. Em 2022, o ex-presidente e sua esposa foram a julgamento sob acusações de lavagem de dinheiro relacionada a Odebrecht, e, em 2025, foi condenado junto a sua esposa a 15 anos de cadeia por seu envolvimento no escândalo.

Humala está preso em Barbadillo, enquanto sua esposa, Nadine Heredia, vive em Brasília sob asilo político com seu filho Samin Humala Heredia desde o veredito.

Veja a lista de ex-presidentes do Peru nos últimos dez anos

Ollanta Humala (28 de julho de 2011 – 28 de julho de 2016: 1.827 dias)

Eleito nas urnas, concluiu o mandato, mas foi preso depois por corrupção.

Pedro Pablo Kuczynski (28 de julho de 2016 – 23 de março de 2018: 601 dias)

Eleito nas urnas, renunciou antes da votação de seu terceiro processo de impeachment.

Martín Vizcarra (23 de março de 2018 – 9 de novembro de 2020: 962 dias)

Era vice de Kuczynski, foi alvo de impeachment

Manuel Merino (10-15 de novembro de 2020 – 5 dias)

Presidente do Congresso, assumiu após a queda de Vizcarra, mas durou pouco pois houve uma série de fortes protestos.

Francisco Sagasti (17 de novembro de 2020 – 28 de julho de 2021: 253 dias)

Assumiu porque era o atual presidente do Congresso. Governou até o fim do mandato previsto e não disputou a reeleição.

Pedro Castillo (28 de julho de 2021 – 7 de dezembro de 2022: 497 dias)

Eleito nas eleições gerais, foi afastado pelo Congresso após acusações de tentar dar um autogolpe para impedir seu terceiro processo de impeachment.

Dina Boluarte (7 de dezembro de 2022 – 10 de outubro de 2025: 1.038 dias)

Era vice de Castillo. Sofreu impeachment pela acusação de não conter onda de violência no país.

José Jerí (10 de outubro de 2025 – 17 de fevereiro de 2026: 130 dias)

Assumiu por ser presidente do Congresso. Sofreu impeachment por acusações de tráfico de influência.