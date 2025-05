Com quase três décadas de vida, Flossie é a gata viva mais velha do mundo

Flossie, uma gata britânica de pelo curto e padrão tartaruga, nasceu em 29 de dezembro de 1995.

Aos 28 anos, ela detém o título oficial do Guinness World Records como a gata viva mais velha do mundo, uma marca que impressiona diante da expectativa média de vida dos gatos domésticos, que varia entre 13 e 17 anos.

Apesar de sua idade avançada, Flossie mantém-se ativa e afetuosa, mesmo enfrentando surdez e visão limitada.

Sua origem remonta a uma colônia de gatos selvagens próxima ao St Helens Hospital, em Merseyside, Reino Unido. Após passar por diversos tutores, ela foi adotada em 2022 por Victoria Green, que reside em Orpington, Inglaterra, onde Flossie recebe cuidados especiais.

A idade de Flossie equivale a cerca de 120 anos humanos, ressaltando sua longevidade extraordinária. Seu caso inspira atenção para os benefícios do cuidado dedicado, especialmente para gatos idosos. Ela é a segunda mais velha entre os felinos verificados, ficando atrás apenas de Creme Puff, que viveu até os 38 anos.

A dona, Victoria Green, sobre Flossie

Vicki Green, atual tutora de Flossie, compartilhou sua experiência e carinho em entrevista ao The Guardian. Ela conta que, ao longo da vida, sua gatinha de infância, Honeybun, foi muito especial e que sua perda em fevereiro do ano anterior a afetou profundamente.

“No verão passado, finalmente consegui meu próprio apartamento em Londres e estava pronta para adotar. Conheci Flossie através da Cats Protection, uma instituição de caridade dedicada a resgatar e realocar animais abandonados. O site dizia que ela tinha 27 anos, cor de casco de tartaruga. Na época, pensei que fosse um erro e que ela devia ter 17. Mas a Cats Protection me confirmou que não, Flossie realmente tinha 27 anos — a mesma idade que eu. É estranho pensar que Flossie e eu nascemos no mesmo ano.”

Quando a adotou, Vicki esperava que Flossie tivesse poucos meses de vida, mas para sua surpresa, já a tem há mais de um ano e ela continua firme e forte.

“Flossie é uma gata que vive em casa e sempre quer atenção. Ela é muito dócil e senta no colo de qualquer pessoa imediatamente. A varanda é seu santuário, principalmente quando está sol. Apesar de termos a mesma idade, ela ainda é meu bebê, minha filha, minha melhor amiga, minha família. Chego em casa e ela está sempre lá.”

Vicki relata a rotina da gata: “Ela acorda às seis da manhã e mia alto para tomar café da manhã, tira uma soneca, acorda de novo para um lanche da tarde e depois tira mais sonecas. Ela gosta de brincar com alguns brinquedos especiais. Quando me deito, ela sobe no meu peito e depois dorme no meu colo. Após essa soneca, ela se aconchega perto dos meus pés pelo resto da noite.”

A tutora acredita que Flossie viveu tanto tempo por sorte e pelo amor recebido dos donos anteriores.

“Ela tem uma dieta especial, mas ainda é muito ativa — tão ativa quanto se pode ser na idade dela. Comprei uma escadinha para ela subir no sofá, mas ela não a usou; ainda pula para todo lado.”

Vicki descobriu que Flossie era a gata viva mais velha do mundo quando alguém da Cats Protection enviou uma mensagem dizendo que acreditavam que ela poderia ser.

“Receberam os registros veterinários confirmando que ela nasceu em dezembro de 1995. Fiquei surpresa, mas não achei que seria tão grande quanto acabou sendo.”

O Guinness World Records veio tirar fotos e, uma semana depois, fotos de Vicki e Flossie estavam por toda parte, gerando várias respostas simpáticas, inclusive um desenho da gata com um ratinho de brinquedo e petiscos enviados por um fã.

Um dos momentos mais especiais para Vicki foi sentar no sofá com Flossie e assistir à TV, pensando: “Somos nós lá!”. Ela também fez um discurso na cerimônia de premiação da Cats Protection em homenagem a Flossie, ressaltando que é reconfortante saber que gatos idosos não estão sendo esquecidos e têm lares confortáveis para viver seus últimos anos.

Ela reconhece os desafios de cuidar de uma gata idosa, surda e com visão parcial, mas afirma que tem sido fácil: “A maior dificuldade é lidar com a ideia de que ela poderá falecer em breve. Estou em negação. Olho para ela e penso que ela não parece nem um pouco velha. Mas quem sabe? Ela pode muito bem estar a caminho de se tornar a gata mais velha da história.”

“Mesmo que não quebre o recorde atual de 38 anos e três dias, pelo menos sei que ela teve um ótimo lar de repouso”, conclui Vicki.