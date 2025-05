O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, nesta sexta-feira, 16, o primeiro caso de gripe aviária em sistema comercial no Brasil. Segundo comunicado do Mapa, a detecção aconteceu no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro.

Desde 2006, o vírus circula principalmente em regiões da Ásia, África e norte da Europa.

O Mapa ressalta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, mantendo a população segura quanto à ingestão desses produtos. O risco de infecção humana é considerado baixo, restrito principalmente a pessoas que mantêm contato intenso com aves infectadas, como tratadores.

As ações para conter e erradicar o foco da doença já foram iniciadas, seguindo o plano nacional de contingência, para controlar o surto e preservar a capacidade produtiva do setor, garantindo o abastecimento alimentar.

Além disso, o ministério está comunicando oficialmente os agentes da cadeia produtiva, a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), os Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, e parceiros comerciais do Brasil sobre o caso.