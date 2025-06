Com produção original, Editora Abril lança canal de TV gratuito Veja+

A Editora Abril, em celebração aos seus 75 anos, lança nesta quarta-feira, 25, o Veja+, um novo canal de TV gratuito. A estreia ocorre, de início, na Samsung TV Plus e segue o modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), oferecendo conteúdo gratuito, mas sustentado por anúncios. Não será necessário realizar cadastro ou assinatura para acessar o canal.

Rodrigo Hornhardt foi escolhido para liderar o projeto diretamente. O executivo já atuou como diretor de audiovisual de grandes emissoras como CNN, SBT e Globo.

A Editora Abril também investiu na criação de dois estúdios próprios, equipados com tecnologia de ponta. Inicialmente, o canal trará programação gravada, com planos para incluir transmissões ao vivo em breve.

O conteúdo do Veja+ se concentrará principalmente nas áreas de política, economia e sociedade, com a inclusão de atrações e notícias de outras marcas da Abril, como Quatro Rodas, Comer & Beber, Claudia, Você RH e Capricho. A proposta é criar uma programação diversificada, com temas que envolvem esportes, saúde, cultura, análises políticas, entre outros, visando maior interação com o público.

“O Veja+ é a concretização do potencial das nossas marcas editoriais em um novo formato. O consumo de conteúdo por vídeo nunca foi tão elevado, e com o crescimento da TV FAST, queremos oferecer uma programação contínua, como a da TV tradicional, mas com a flexibilidade e segmentação do digital”, explica Mauricio Lima, CEO da Editora Abril.

Com essa nova empreitada, a Editora Abril reforça seu papel no mercado de comunicação no Brasil, integrando suas marcas tradicionais aos novos hábitos de consumo de conteúdo digital e audiovisual. O Veja+ simboliza um avanço da empresa para o futuro, com conteúdo de qualidade disponível também nas telas grandes das salas de estar.

Onde o canal será disponibilizado?

O canal já pode ser acessado pelo site vejamais.abril.com.br, por meio do aplicativo para dispositivos móveis Android e iOS, e a partir de 25 de junho, na Samsung TV Plus. Em breve, também estará disponível em outras plataformas FAST, como LG Channels e TCL Channels.