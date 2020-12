Samsung lança streaming para TVs com 20 canais gratuitos

A sul-coreana Samsung lança hoje no Brasil o Samsung TV Plus, o primeiro serviço de streaming de vídeo da companhia. Gratuito, ele dá acesso a 20 canais, incluindo Bloomberg TV, BCC Gaming, InWild e A Vida Moderna de Rocko.

O Samsung TV Plus funciona apenas nas Smart TVs que têm o sistema operacional Tizen e que foram lançados a partir de 2018. O Brasil é o 12º país a receber o serviço gratuito, que é rentabilizado com anúncios.

“Nosso serviço de streaming trará constantemente novidades na grade de canais, sempre diversificando temas e formatos para a melhor experiência no entretenimento do usuário”, afirma, em nota, Aline Jabbour, diretora de desenvolvimento de negócios da América Latina na Samsung.

O aplicativo irá aparecer na interface do sistema Tizen, no hub de funções e aplicativos da plataforma.

A Samsung se compromete publicamente a oferecer o TV Plus gratuitamente. “Sem assinaturas, sem taxas, sem cartões de crédito, apenas TV grátis”, diz a descrição do serviço no site oficial da empresa.

Entre as grandes empresas de tecnologia do mundo, a Samsung é a primeira a apostar em um streaming rentabilizado com anúncios, algo que já foi feito por empresas menores, como a Pluto TV. A Apple tem um serviço de streaming pago, o Apple TV+, assim como a Amazon, com o Prime Video, enquanto Google e Microsoft ainda não atuam no segmento.

Em entrevista à EXAME em outubro, Ted Sarandos, um dos dois CEOs da Netflix, afirmou que a empresa não considera a exibição de anúncios na plataforma no futuro e que seus usuários veem o serviço como um refúgio da publicidade. A Amazon, por outro lado, exibe anúncios de suas séries originais entre um episódio e outro da série que você assiste.

O Samsung TV Plus tem um amplo mercado a ser explorado. O Tizen é o sistema operacional mais utilizado em TVs no mundo, segundo a consultoria Strategy Analytics, com 12,5%. O número faz sentido, uma vez que a sul-coreana é líder mundial no setor de televisores há 14 anos, segundo a IHS Markit.

Confira, abaixo, os canais que estarão disponíveis gratuitamente no Samsung TV Plus.