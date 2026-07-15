‘QI sem inteligência emocional é desperdício’, diz CEO da Microsoft

Conhecimento técnico, raciocínio rápido e domínio de novas tecnologias continuam relevantes, mas não bastam para formar bons líderes. Essa é a avaliação de Satya Nadella, CEO da Microsoft, para quem o quociente de inteligência perde valor quando não é acompanhado pela capacidade de compreender emoções, relações e comportamentos.

“Se você tem QI sem inteligência emocional, é apenas um desperdício de QI”, afirmou o executivo.

A declaração ganha peso em um mercado atravessado pela inteligência artificial. Se as máquinas assumem uma parcela crescente do trabalho cognitivo, competências como empatia, autocontrole e construção de confiança passam a diferenciar profissionais capazes de mobilizar equipes e tomar decisões em contextos de pressão.

A seguir, veja três caminhos para fortalecer essa habilidade. As informações foram retiradas da Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. Autoconsciência começa pela própria conduta

O primeiro passo é observar como as próprias atitudes afetam o ambiente. Antes de atribuir um conflito aos colegas ou à empresa, o profissional precisa avaliar se também contribui para o problema.

Um exemplo é a fofoca. Perguntas sobre o motivo que leva alguém a espalhar rumores, a sensação produzida por esse comportamento e a imagem transmitida aos colegas podem revelar padrões que permaneciam fora do radar.

Autoconsciência não elimina falhas de forma imediata. Ela permite, porém, identificar gatilhos, reconhecer responsabilidades e interromper reações automáticas.

Uma meta-análise baseada em 150 amostras e mais de 50 mil participantes encontrou relações entre inteligência emocional e fatores como adaptabilidade de carreira, confiança para tomar decisões profissionais, satisfação e comprometimento com a trajetória.

2. Ambientes negativos também moldam comportamentos

A segunda prática é identificar grupos e estruturas que reforçam atitudes negativas. Isso inclui círculos de fofoca, relações baseadas em desconfiança e modelos de gestão marcados por controle excessivo.

Esses ambientes podem normalizar comportamentos que prejudicam a colaboração. Quando reclamações, ataques pessoais e rumores passam a ocupar parte relevante das interações, o profissional corre o risco de reproduzir a mesma lógica, mesmo sem perceber.

Desenvolver inteligência emocional também significa estabelecer limites. Recusar-se a participar de conversas destrutivas, não alimentar rumores e preservar relações baseadas em respeito são escolhas que interferem na reputação e na qualidade do trabalho coletivo.

3. Relações construtivas precisam ser cultivadas

O terceiro caminho é substituir padrões negativos por alternativas mais saudáveis. A recomendação é buscar relações profissionais com pessoas que assumem responsabilidades, respeitam limites e procuram soluções para os problemas.

Isso não significa ignorar dificuldades ou evitar críticas. Significa discutir problemas sem transformar a conversa em ataque pessoal, reconhecer a própria participação e contribuir para uma saída.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Revisões acadêmicas também relacionam a inteligência emocional de líderes à qualidade das relações, à colaboração e ao desempenho das equipes.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória