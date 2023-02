Com 500 desfiles, SP tem blocos para todos os perfis

Mais de 500 desfiles estão confirmados no carnaval de rua de São Paulo. De megablocos a cortejos de bairro, há opções para diferentes perfis, de todas as faixas etárias, gostos musicais e interesses, daqueles que mais lembram uma balada aos que mantêm a tradição das marchinhas, dos liderados por artistas famosos aos batucados por músicos amadores, dos que reúnem multidões aos que concentram algumas dezenas de pessoas.

"O carnaval de São Paulo é uma festa muito heterogênea. Tem blocos que se organizam das mais diferentes maneiras: exclusivamente de mulheres, infantis, com posicionamentos políticos. São blocos de tudo que é jeito, de estilos musicais, com banda, artistas, inclusive organizados por estrangeiros. Uma infinidade", diz o pesquisador de carnaval e doutorando em Sociologia na USP Vinicius Ribeiro Teixeira.

Segundo ele, as agremiações também são criadas em contextos variados, de grupos de amigos a empresas voltadas a investir na folia. A programação deste ano é concentrada entre hoje e amanhã (pré-carnaval), de 18 a 21 de fevereiro (carnaval) e 25 e 26 de fevereiro (pós-carnaval). Nesse cenário, qual bloco é a sua cara? O Estadão dá algumas dicas.

Clima de Balada

Com a participação de DJs e artistas de repercussão nacional, hoje ocorre o Baile da Favorita na Rua Laguna, na Subprefeitura de Santo Amaro, na zona sul. Amanhã, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.150, na Subprefeitura de Pinheiros, zona oeste, receberá o Chá de Alice, com Babado Novo e Juliette, enquanto o Bloco Gambiarra percorrerá a Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros.

Cara de Show

Cantores de popularidade nacional têm a presença confirmada em blocos próprios em São Paulo. As apresentações misturam o clima de carnaval com o de show. O entorno do Parque do Ibirapuera, por exemplo, hoje terá Alceu Valença (bloco Bicho Maluco Beleza) e Chico César (Estado de Folia). Amanhã será a vez de Maria Rita (Bloco da Maria) e Monobloco. No domingo de carnaval, dia 19, haverá o Bloco da Pabllo, da Pabllo Vittar, enquanto a grande atração do pós-carnaval será o grupo BaianaSystem, com o Navio Pirata, no sábado, dia 25.

Carnaval Raiz

Marchinhas clássicas são preservadas por alguns blocos. O principal exemplo é o Esfarrapado, que desfila há décadas pelas ruas do Bexiga, com saída no domingo, dia 20, da Rua 13 de Maio. A Turma do Funil, da região da Vila Mariana, que desfila no pré-carnaval, hoje, e o Urubó, na Freguesia do Ó, também estão entre os que mantêm referências de carnavais tradicionais, com cortejos amanhã e nos dias 18 e 19, no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó.

Também há opções menos concorridas e infantis

Alguns desfiles em São Paulo são voltados ao público infantil, tanto no repertório quanto em horários e infraestrutura. Entre eles estão o Sainha de Chita, que desfila hoje, na Praça Rio dos Campos, na Subprefeitura da Lapa, o Berço Elétrico (Praça Rosa Alves da Silva, na Vila Mariana) e o Fraldinha Molhada (Rua José Oscar de Abreu Sampaio, na zona leste), amanhã. O Gente Miúda desfila no dia 19, na Subprefeitura da Lapa, e o Charanguinha do França, no pós-carnaval, no dia 25, na região central.

Sair dos locais com maior concentração de blocos, como Sé e Pinheiros, é um dos caminhos para fugir das aglomerações. Mesmo nos bairros, alguns desfiles podem atrair milhares de foliões. Uma das dicas é optar por blocos pela manhã e em vias e distritos menos visados, como a Casa Verde, na zona norte, e o Ipiranga, na zona sul. O BenJores, que desfila no dia 20 no Bairro do Limão, espera receber até mil pessoas, assim como o Gal ToTal, amanhã, no Butantã.

Nos megablocos, a estimativa é de dezenas e até centenas de milhares de foliões. Entre eles estão o Acadêmicos do Baixo Augusta e o Megabloco do Fervo - O Maior da Zona Norte, ambos com apresentações amanhã.