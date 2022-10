Coldplay adia shows no Brasil para 2023; entenda

Os shows do Coldplay no Brasil, que ocorreriam no próximo mês, foram adiados para outubro de 2023, segundo um comunicado oficial divulgado pela banda. De acordo com o anúncio, o vocalista da Chris Martin sofreu uma infecção pulmonar e não poderá realizar os shows.

Comunicado oficial:

A apresentações da banda aconteceriam em São Paulo e Rio de Janeiro. Nos dias 11 e 12 de outubro a banda de tocaria em terras cariocas. Em São Paulo, a banda tinha seis datas no Allianz Parque, nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro.

As nove apresentações da banda em São Paulo e no Rio fariam parte da turnê Music Of The Spheres, do último álbum lançado em outubro do ano passado. Além da apresentação da banda britânica, a cantora H.E.R. também iria marcar presença nos shows.

Quando serão os novos shows?

Ainda não há confirmação dos dias exatos que a banda tocará no Brasil. Até o momento, o grupo divulgou somente o mês: outubro de 2023.

