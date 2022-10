Lançamentos da Netflix em outubro de 2022: veja os filmes e séries

A Netflix divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em outubro. Entre os principais destaques, está a série de terror original do streaming "O Clube da Meia Noite". A terceira temporada do reality show "Casamento às Cegas" também é um lançamento aguardado.

Entre os filmes que estreiam em outubro, está a comédia brasileira "Esposa de Aluguel" com o ator Caio Castro e o longa "O Enfermeiro da Noite", baseado em uma história real de um assassino em série.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em outubro de 2022

Séries que entram na Netflix em outubro