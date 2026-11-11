Copiou outro texto e perdeu o anterior? Veja como usar o histórico de cópias no Windows

Copiar um texto novo apaga o anterior da área de transferência do Windows. Por isso o Ctrl + V devolve apenas o último item copiado. O histórico de cópias do Windows, aberto pelo atalho Windows + V, muda essa lógica: ele guarda até 25 itens recentes e deixa o usuário escolher qual colar, sem instalar nenhum programa. O recurso existe no Windows 10 e no Windows 11, segundo a página de suporte da Microsoft.

O detalhe que mais confunde é que o histórico vem desligado de fábrica e só registra o que for copiado depois da ativação. Abaixo, o passo a passo para ligar o recurso, colar itens antigos, fixar os mais usados e apagar cópias com dados pessoais.

Dá para recuperar um texto copiado antes?

Depende de quando o histórico foi ativado. Se o recurso já estava ligado no momento da cópia, basta pressionar Windows + V e clicar no item anterior da lista.

Se o histórico estava desativado, o Windows não guarda nenhum registro além do último item copiado. Nesse caso, não há como recuperar o texto pelo sistema. O mesmo vale para cópias feitas antes de uma reinicialização do computador.

Como ativar o histórico de cópias no Windows

Há dois caminhos. O mais rápido é pelo próprio atalho:

Pressione Windows + V; Na janela que aparece, clique em Ativar; Copie o conteúdo com Ctrl + C ou pela opção Copiar do menu do botão direito.

O segundo caminho passa pelas Configurações:

Abra o menu Iniciar e entre em Configurações (ou use o atalho Windows + I); Clique em Sistema e depois em Área de transferência; Ligue a chave Histórico da área de transferência.

A ativação é feita uma única vez. A partir dela, o Windows passa a montar a lista sozinho.

Como colar um item antigo do histórico

Com o recurso ligado, recuperar um texto, link ou imagem copiado antes leva poucos segundos:

Clique no campo ou documento onde o conteúdo deve entrar; Pressione Windows + V para abrir a lista dos últimos itens copiados; Navegue com o mouse ou com as setas do teclado; Clique no item desejado (ou pressione Enter) para colá-lo.

O item mais recente fica no topo. A lista mostra uma prévia de cada cópia, o que ajuda a diferenciar dois links ou dois trechos parecidos.

Como fixar textos que você usa com frequência

Itens fixados não somem quando o PC reinicia nem quando a lista passa de 25 cópias. A função serve para conteúdos repetidos na rotina, como uma chave Pix, um endereço de entrega, um e-mail institucional ou uma resposta padrão de atendimento.

Abra o histórico com Windows + V; Passe o cursor sobre o item que deseja manter; No Windows 11, clique no ícone de alfinete; no Windows 10, clique nos três pontos (...) e escolha Fixar.

Para desfazer, repita o processo e clique de novo no alfinete ou em Desafixar.

Quais são os limites do histórico da área de transferência?

O recurso nativo resolve o problema de quem perdeu uma cópia recente, mas não funciona como arquivo permanente. A Microsoft documenta estas regras:

Quantidade: até 25 itens. Os mais antigos são removidos para abrir espaço, exceto os fixados;

até 25 itens. Os mais antigos são removidos para abrir espaço, exceto os fixados; Tamanho: cada item pode ter até 4 MB;

cada item pode ter até 4 MB; Formatos: texto, HTML e imagens em bitmap. Arquivos, pastas e PDFs não entram na lista;

texto, HTML e imagens em bitmap. Arquivos, pastas e PDFs não entram na lista; Reinício: o histórico é apagado sempre que o computador reinicia, com exceção dos itens fixados.

Para conteúdos que não podem se perder, o caminho mais seguro é salvá-los em um bloco de notas ou documento.

Como apagar cópias com senhas e dados sensíveis

O histórico guarda tudo o que passa pelo Ctrl + C, inclusive senhas, códigos de verificação, números de documentos e dados bancários. Vale limpar a lista depois de copiar esse tipo de informação.

Apagar um item: pressione Windows + V, clique nos três pontos (...) ao lado do conteúdo e escolha Excluir ;

pressione Windows + V, clique nos três pontos (...) ao lado do conteúdo e escolha ; Apagar tudo pelo atalho: pressione Windows + V e clique em Limpar tudo , no topo da lista;

pressione Windows + V e clique em , no topo da lista; Apagar tudo pelas Configurações: vá em Sistema > Área de transferência e clique em Limpar, na seção Limpar dados da área de transferência.

Segundo a Microsoft, a limpeza completa remove os itens não fixados tanto do computador quanto da nuvem, quando a sincronização está ligada.

Como sincronizar o que é copiado entre computadores e celular

Quem alterna entre um PC de mesa e um notebook pode copiar em um e colar no outro. A sincronização exige uma conta Microsoft ou conta corporativa, com o mesmo login nos dois aparelhos:

Abra Configurações > Sistema > Área de transferência; Ligue a opção de histórico da área de transferência entre dispositivos; Selecione Sincronizar automaticamente o texto que eu copiar; Repita o processo no segundo computador.

Na opção manual, o usuário precisa abrir o Windows + V e clicar no botão de sincronizar em cada item.

No celular, a integração funciona apenas com Android, pelo teclado Microsoft SwiftKey. No app, o caminho é Rich input > Clipboard, com a opção de sincronizar o histórico na nuvem ligada e login na mesma conta Microsoft do PC. De acordo com a documentação do SwiftKey, o recurso não está disponível para iPhone.

Quando vale instalar um gerenciador de área de transferência?

Para a maioria dos usuários, o Windows + V cobre a necessidade. Apps de terceiros fazem sentido para quem precisa de histórico mais longo que 25 itens, busca por palavra dentro das cópias ou armazenamento que sobreviva ao reinício. Duas opções gratuitas:

Ditto: gerenciador de código aberto, disponível na Microsoft Store. Guarda cópias por dias ou semanas, permite buscar por texto e organizar itens em grupos;

gerenciador de código aberto, disponível na Microsoft Store. Guarda cópias por dias ou semanas, permite buscar por texto e organizar itens em grupos; ClipClip: salva textos recorrentes como atalhos permanentes, organiza as cópias em pastas e permite editar o conteúdo antes de colar.

Como esses programas guardam tudo o que é copiado, a recomendação é checar a política de privacidade antes de instalar e evitar copiar senhas ou dados bancários com eles ativos.