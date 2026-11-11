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Copiou outro texto e perdeu o anterior? Veja como usar o histórico de cópias no Windows

Atalho Windows + V guarda até 25 itens copiados no Windows 10 e no Windows 11, mas o histórico de cópias precisa ser ativado antes e é apagado quando o PC reinicia

Histórico de cópias no Windows: atalho Windows + V recupera textos e imagens copiados antes do último Ctrl + C (Microsoft/Reprodução)

Histórico de cópias no Windows: atalho Windows + V recupera textos e imagens copiados antes do último Ctrl + C (Microsoft/Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08h00.

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Esse texto explica como usar o histórico de cópias do Windows, recurso que permite visualizar e colar até 25 itens copiados anteriormente. O usuário aprende a ativar o recurso, colar itens antigos, fixar conteúdo frequente e gerenciar a lista de cópias. O histórico só funciona para cópias feitas após a ativação e é apagado após reinicialização, exceto itens fixados.

Copiar um texto novo apaga o anterior da área de transferência do Windows. Por isso o Ctrl + V devolve apenas o último item copiado. O histórico de cópias do Windows, aberto pelo atalho Windows + V, muda essa lógica: ele guarda até 25 itens recentes e deixa o usuário escolher qual colar, sem instalar nenhum programa. O recurso existe no Windows 10 e no Windows 11, segundo a página de suporte da Microsoft.

O detalhe que mais confunde é que o histórico vem desligado de fábrica e só registra o que for copiado depois da ativação. Abaixo, o passo a passo para ligar o recurso, colar itens antigos, fixar os mais usados e apagar cópias com dados pessoais.

Dá para recuperar um texto copiado antes?

Depende de quando o histórico foi ativado. Se o recurso já estava ligado no momento da cópia, basta pressionar Windows + V e clicar no item anterior da lista.

Se o histórico estava desativado, o Windows não guarda nenhum registro além do último item copiado. Nesse caso, não há como recuperar o texto pelo sistema. O mesmo vale para cópias feitas antes de uma reinicialização do computador.

Como ativar o histórico de cópias no Windows

Há dois caminhos. O mais rápido é pelo próprio atalho:

  1. Pressione Windows + V;
  2. Na janela que aparece, clique em Ativar;
  3. Copie o conteúdo com Ctrl + C ou pela opção Copiar do menu do botão direito.

O segundo caminho passa pelas Configurações:

  1. Abra o menu Iniciar e entre em Configurações (ou use o atalho Windows + I);
  2. Clique em Sistema e depois em Área de transferência;
  3. Ligue a chave Histórico da área de transferência.

A ativação é feita uma única vez. A partir dela, o Windows passa a montar a lista sozinho.

Como colar um item antigo do histórico

Com o recurso ligado, recuperar um texto, link ou imagem copiado antes leva poucos segundos:

  1. Clique no campo ou documento onde o conteúdo deve entrar;
  2. Pressione Windows + V para abrir a lista dos últimos itens copiados;
  3. Navegue com o mouse ou com as setas do teclado;
  4. Clique no item desejado (ou pressione Enter) para colá-lo.

O item mais recente fica no topo. A lista mostra uma prévia de cada cópia, o que ajuda a diferenciar dois links ou dois trechos parecidos.

Como fixar textos que você usa com frequência

Itens fixados não somem quando o PC reinicia nem quando a lista passa de 25 cópias. A função serve para conteúdos repetidos na rotina, como uma chave Pix, um endereço de entrega, um e-mail institucional ou uma resposta padrão de atendimento.

  1. Abra o histórico com Windows + V;
  2. Passe o cursor sobre o item que deseja manter;
  3. No Windows 11, clique no ícone de alfinete; no Windows 10, clique nos três pontos (...) e escolha Fixar.

Para desfazer, repita o processo e clique de novo no alfinete ou em Desafixar.

Quais são os limites do histórico da área de transferência?

O recurso nativo resolve o problema de quem perdeu uma cópia recente, mas não funciona como arquivo permanente. A Microsoft documenta estas regras:

  • Quantidade: até 25 itens. Os mais antigos são removidos para abrir espaço, exceto os fixados;
  • Tamanho: cada item pode ter até 4 MB;
  • Formatos: texto, HTML e imagens em bitmap. Arquivos, pastas e PDFs não entram na lista;
  • Reinício: o histórico é apagado sempre que o computador reinicia, com exceção dos itens fixados.

Para conteúdos que não podem se perder, o caminho mais seguro é salvá-los em um bloco de notas ou documento.

Como apagar cópias com senhas e dados sensíveis

O histórico guarda tudo o que passa pelo Ctrl + C, inclusive senhas, códigos de verificação, números de documentos e dados bancários. Vale limpar a lista depois de copiar esse tipo de informação.

  • Apagar um item: pressione Windows + V, clique nos três pontos (...) ao lado do conteúdo e escolha Excluir;
  • Apagar tudo pelo atalho: pressione Windows + V e clique em Limpar tudo, no topo da lista;
  • Apagar tudo pelas Configurações: vá em Sistema > Área de transferência e clique em Limpar, na seção Limpar dados da área de transferência.

Segundo a Microsoft, a limpeza completa remove os itens não fixados tanto do computador quanto da nuvem, quando a sincronização está ligada.

Como sincronizar o que é copiado entre computadores e celular

Quem alterna entre um PC de mesa e um notebook pode copiar em um e colar no outro. A sincronização exige uma conta Microsoft ou conta corporativa, com o mesmo login nos dois aparelhos:

  1. Abra Configurações > Sistema > Área de transferência;
  2. Ligue a opção de histórico da área de transferência entre dispositivos;
  3. Selecione Sincronizar automaticamente o texto que eu copiar;
  4. Repita o processo no segundo computador.

Na opção manual, o usuário precisa abrir o Windows + V e clicar no botão de sincronizar em cada item.

No celular, a integração funciona apenas com Android, pelo teclado Microsoft SwiftKey. No app, o caminho é Rich input > Clipboard, com a opção de sincronizar o histórico na nuvem ligada e login na mesma conta Microsoft do PC. De acordo com a documentação do SwiftKey, o recurso não está disponível para iPhone.

Quando vale instalar um gerenciador de área de transferência?

Para a maioria dos usuários, o Windows + V cobre a necessidade. Apps de terceiros fazem sentido para quem precisa de histórico mais longo que 25 itens, busca por palavra dentro das cópias ou armazenamento que sobreviva ao reinício. Duas opções gratuitas:

  • Ditto: gerenciador de código aberto, disponível na Microsoft Store. Guarda cópias por dias ou semanas, permite buscar por texto e organizar itens em grupos;
  • ClipClip: salva textos recorrentes como atalhos permanentes, organiza as cópias em pastas e permite editar o conteúdo antes de colar.

Como esses programas guardam tudo o que é copiado, a recomendação é checar a política de privacidade antes de instalar e evitar copiar senhas ou dados bancários com eles ativos.

Perguntas frequentes

Onde fica o histórico do Ctrl + C no Windows?

No atalho Windows + V. A janela lista os 25 últimos itens copiados, desde que o histórico da área de transferência esteja ativado.

Consigo recuperar uma cópia feita antes de ativar o histórico?

Não. O Windows só registra o que for copiado depois da ativação. Antes disso, a área de transferência guarda apenas o último item.

O histórico de cópias fica salvo depois de reiniciar o PC?

Não. O Windows apaga a lista a cada reinício. Só os itens fixados permanecem.

Ativar o histórico deixa o Windows mais lento?

A Microsoft não aponta impacto no desempenho. O recurso guarda no máximo 25 itens, com limite de 4 MB cada.

Dá para copiar arquivos e PDFs pelo histórico?

Não. O histórico aceita texto, HTML e imagens em bitmap. Para arquivos, a saída é colar logo após copiar ou usar um serviço de nuvem.

O histórico sincroniza com o iPhone?

Não. A sincronização com celular funciona apenas no Android, pelo teclado Microsoft SwiftKey.

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