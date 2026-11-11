Copiou outro texto e perdeu o anterior? Veja como usar o histórico de cópias no Windows

Histórico de cópias no Windows: atalho Windows + V recupera textos e imagens copiados antes do último Ctrl + C (Microsoft/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08h00.
Esse texto explica como usar o histórico de cópias do Windows, recurso que permite visualizar e colar até 25 itens copiados anteriormente. O usuário aprende a ativar o recurso, colar itens antigos, fixar conteúdo frequente e gerenciar a lista de cópias. O histórico só funciona para cópias feitas após a ativação e é apagado após reinicialização, exceto itens fixados.
Copiar um texto novo apaga o anterior da área de transferência do Windows. Por isso o Ctrl + V devolve apenas o último item copiado. O histórico de cópias do Windows, aberto pelo atalho Windows + V, muda essa lógica: ele guarda até 25 itens recentes e deixa o usuário escolher qual colar, sem instalar nenhum programa. O recurso existe no Windows 10 e no Windows 11, segundo a página de suporte da Microsoft.
O detalhe que mais confunde é que o histórico vem desligado de fábrica e só registra o que for copiado depois da ativação. Abaixo, o passo a passo para ligar o recurso, colar itens antigos, fixar os mais usados e apagar cópias com dados pessoais.
Depende de quando o histórico foi ativado. Se o recurso já estava ligado no momento da cópia, basta pressionar Windows + V e clicar no item anterior da lista.
Se o histórico estava desativado, o Windows não guarda nenhum registro além do último item copiado. Nesse caso, não há como recuperar o texto pelo sistema. O mesmo vale para cópias feitas antes de uma reinicialização do computador.
Há dois caminhos. O mais rápido é pelo próprio atalho:
O segundo caminho passa pelas Configurações:
A ativação é feita uma única vez. A partir dela, o Windows passa a montar a lista sozinho.
Com o recurso ligado, recuperar um texto, link ou imagem copiado antes leva poucos segundos:
O item mais recente fica no topo. A lista mostra uma prévia de cada cópia, o que ajuda a diferenciar dois links ou dois trechos parecidos.
Itens fixados não somem quando o PC reinicia nem quando a lista passa de 25 cópias. A função serve para conteúdos repetidos na rotina, como uma chave Pix, um endereço de entrega, um e-mail institucional ou uma resposta padrão de atendimento.
Para desfazer, repita o processo e clique de novo no alfinete ou em Desafixar.
O recurso nativo resolve o problema de quem perdeu uma cópia recente, mas não funciona como arquivo permanente. A Microsoft documenta estas regras:
Para conteúdos que não podem se perder, o caminho mais seguro é salvá-los em um bloco de notas ou documento.
O histórico guarda tudo o que passa pelo Ctrl + C, inclusive senhas, códigos de verificação, números de documentos e dados bancários. Vale limpar a lista depois de copiar esse tipo de informação.
Segundo a Microsoft, a limpeza completa remove os itens não fixados tanto do computador quanto da nuvem, quando a sincronização está ligada.
Quem alterna entre um PC de mesa e um notebook pode copiar em um e colar no outro. A sincronização exige uma conta Microsoft ou conta corporativa, com o mesmo login nos dois aparelhos:
Na opção manual, o usuário precisa abrir o Windows + V e clicar no botão de sincronizar em cada item.
No celular, a integração funciona apenas com Android, pelo teclado Microsoft SwiftKey. No app, o caminho é Rich input > Clipboard, com a opção de sincronizar o histórico na nuvem ligada e login na mesma conta Microsoft do PC. De acordo com a documentação do SwiftKey, o recurso não está disponível para iPhone.
Para a maioria dos usuários, o Windows + V cobre a necessidade. Apps de terceiros fazem sentido para quem precisa de histórico mais longo que 25 itens, busca por palavra dentro das cópias ou armazenamento que sobreviva ao reinício. Duas opções gratuitas:
Como esses programas guardam tudo o que é copiado, a recomendação é checar a política de privacidade antes de instalar e evitar copiar senhas ou dados bancários com eles ativos.
No atalho Windows + V. A janela lista os 25 últimos itens copiados, desde que o histórico da área de transferência esteja ativado.
Não. O Windows só registra o que for copiado depois da ativação. Antes disso, a área de transferência guarda apenas o último item.
Não. O Windows apaga a lista a cada reinício. Só os itens fixados permanecem.
A Microsoft não aponta impacto no desempenho. O recurso guarda no máximo 25 itens, com limite de 4 MB cada.
Não. O histórico aceita texto, HTML e imagens em bitmap. Para arquivos, a saída é colar logo após copiar ou usar um serviço de nuvem.
Não. A sincronização com celular funciona apenas no Android, pelo teclado Microsoft SwiftKey.