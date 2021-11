Após 20 anos, 1º filme da saga Harry Potter volta aos cinemas em 3D

O filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' completa no final de novembro duas décadas desde que chegou no Brasil. Para comemorar, os fãs da saga vão poder rever o longa no cinema no dia 21 de novembro, data na qual o filme será exibido em salas de todo país.

Em São Paulo, sessões já foram anunciadas nas redes Cinemark, Cinépolis e Cinesystem. Cada rede programou o filme para um horário, mas todas serão sessões 3D realizadas no dia 21 de novembro. As vendas começam nesta segunda, 15.

Uma opção para quem não quiser ir ao cinema é assistir ao longa na HBO Max. A plataforma lançou recentemente uma versão chamada "Filme em Modo Mágico", com curiosidades sobre a produção pipocando na tela.

Confira alguns dos cinemas de São Paulo que vão exibir "Harry Potter e a Pedra Filosofal":

Cinépolis

A rede exibirá o filme numa sessão única às 19h, no dia 21 de novembro, em cinemas não só da capital, como de todo o estado de São Paulo. A venda começa nesta segunda (15), no site ingresso.com ou nas bilheterias dos cinemas. Veja a lista de complexos que exibirão o filme em São Paulo:

Cinépolis Jardim Pamplona

Cinépolis JK Iguatemi

Cinépolis Mais Shopping

Cinépolis Metrô Itaquera

Cinépolis Parque Maia

Cinépolis São Bernardo Plaza

Cinépolis Parque Barueri

Cinépolis Plaza Carapicuíba

Cinépolis Campinas Shopping

Cinépolis Galleria Shopping

Cinépolis Iguatemi Alphaville

Cinépolis Iguatemi Esplanada

Cinépolis Iguatemi Ribeirão Preto

Cinépolis Iguatemi São José do Rio Preto

Cinépolis Jundiaí Shopping

Cinépolis Marília Shopping

Cinépolis Ourinhos Plaza

Cinépolis Itaquá Garden

Cinépolis Jardim Oriente

Cinemark

A rede anunciou a exibição do filme para todas as unidades do estado de São Paulo. As sessões acontecerão no dia 21 de novembro, ainda sem horários definidos.

Consulte endereços e horários a partir de segunda, dia 15, em cinemark.com.br.

Cinesystem

A rede exibirá o primeiro "Harry Potter" também no dia 21 no Morumbi Town Shopping. Serão duas sessões, uma às 14h30, com o filme dublado, e outra às 17h30, em versão legendada. Ingresso pode ser adquirido pelo site cinesystem.com.br