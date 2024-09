Cebola grátis e 50% de desconto no chopp: Outback lança promoção especial em setembro

No dia 15 de setembro comemora-se o Dia do Cliente, data criada em 2003 com o objetivo de movimentar o comércio e estreitar o relacionamento com os consumidores. E para comemorar a data, o Outback e a Brahma se uniram para lançar a promoção do mês: até o dia 30, a partir das 17h, todos os restaurantes da rede terão chopp pela metade do preço. Se a mesa tiver quatro pessoas ou mais, o grupo ganha também uma Bloomin’ Onion — a cebola famosa do Outback.

A promoção é válida já em setembro e somente para o Chopp Brahama ou Colorado, um clássico da rede de comida australiana muito presente no happy hour e no jantar. A bebida tem um sabor e cremosidade especiais, já que não é pasteurizada. Para ter direito à cebola como cortesia, além de ser preciso ter quatro pessoas na mesa, também é necessário pedir pelo menos um prato principal ou aperitivo e apresentar o post disponível nas redes sociais do Outback.

As ações não são válidas para delivery ou take away. E não é válido para Chopp Brahma Outback 1 litro e cervejas especiais.

Outback cresce no happy hour

A nova promoção é parte da estratégia do Outback de promover o happy hour no restaurante com descontos promocionais. A marca possui 172 estabelecimentos no Brasil e está presente em 77 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.