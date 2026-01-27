Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Beto Carrero World: quanto custa uma visita ao parque?

Levantamento mostra preços de ingressos, combos, alimentação e experiências no maior parque temático da América Latina

Área temática de Hot Wheels: parceria com a fabricante de brinquedos Mattel faz parte do plano do Beto Carrero World para crescer (Leandro Fonseca /Exame)

Área temática de Hot Wheels: parceria com a fabricante de brinquedos Mattel faz parte do plano do Beto Carrero World para crescer (Leandro Fonseca /Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 12h28.

Uma visita ao Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, pode caber em diferentes orçamentos, mas exige planejamento.

Localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o parque recebe milhões de visitantes por ano e vive atualmente seu maior ciclo de investimentos, com aportes bilionários anunciados para expansão de áreas temáticas, hotéis e novas atrações.

Além do ingresso, o visitante precisa considerar gastos com alimentação, experiências exclusivas e serviços extras, que ajudam a elevar o tíquete médio dentro do complexo. A seguir, veja quanto custa, na prática, passar um dia (ou mais) no parque.

Quanto custam os ingressos?

Os valores variam conforme o tipo de passaporte, a quantidade de dias e se o visitante opta por planos anuais. Confira os preços disponíveis no site oficial do parque:

Tipo de ingressoDescriçãoPreço
Passaporte 1 DiaAcesso ao parque por 1 dia (a partir de 2 anos)R$ 189,90
Passaporte 2 DiasAcesso ao parque por 2 dias (a partir de 2 anos)R$ 339,90
Passaporte Anual BronzeAcesso por 1 anoR$ 399,90
Passaporte Anual PrataAcesso por 1 anoR$ 599,90
Passaporte Anual OuroAcesso por 1 anoR$ 849,90

O parque também oferece meia-entrada, conforme a legislação vigente, e opções de renovação com valores reduzidos para clientes anuais.

Quanto custam os combos?

Além do ingresso tradicional, o Beto Carrero oferece combos que incluem atrações específicas ou experiências diferenciadas, como passeios temáticos e acessos rápidos. Alguns exemplos:

ComboO que incluiPreço
Passaporte 1 dia + Passeio de Barco Capitão GanchoIngresso de 1 dia no parque + passeio temático de barcoR$ 229,90
UltrapassAcesso rápido (fura-filas) às principais atrações do parqueR$ 799,00
Adrenaline PassAcesso rápido a atrações radicaisDe R$ 149,00 por R$ 134,10
Family PassAcesso rápido a atrações voltadas para famíliasDe R$ 149,00 por R$ 134,10
Single PassAcesso rápido para uma única atraçãoA partir de R$ 44,10

Esses produtos seguem a estratégia do parque de ampliar receitas além da bilheteria tradicional, modelo inspirado em grandes complexos internacionais.

Qual é o custo da alimentação?

Os preços de alimentação no parque variam entre lanches rápidos e refeições completas. Veja alguns valores praticados:

ItemDescriçãoPreço
Combo BaconBacon burger + refrigerante + batata frita miniR$ 55,00
Combo Chicken BurgerChicken burger + refrigerante + batata frita miniR$ 53,00
Porção de Batata com Bacon e CheddarPorção individualR$ 47,00
Spaghetti à CarbonaraPrato individualR$ 60,00
Fettuccine ao Alfredo com MignonPrato individualR$ 78,00
Massa Kids com Filé MignonPrato infantilR$ 55,00

Nos últimos anos, o parque passou a operar diretamente todos os restaurantes e quiosques, estratégia que ajuda a aumentar o controle da experiência e o faturamento.

Quanto custam outras experiências?

Além das atrações incluídas no ingresso, o visitante pode contratar serviços extras:

ExperiênciaDescriçãoPreço
UltrapassAcesso rápido às principais atrações (1 dia)R$ 799,00
Adrenaline PassAcesso rápido a atrações radicaisR$ 134,10
Family PassAcesso rápido a atrações familiaresR$ 134,10
Single PassAcesso rápido a uma única atraçãoA partir de R$ 44,10
Área VIP – Hot Wheels Epic ShowÁrea reservada para o espetáculo Hot WheelsR$ 62,10
Deck Hot WheelsÁrea exclusiva para até 4 pessoasA partir de R$ 481,50
Apresentação Excalibur com lancheShow temático com refeição incluídaA partir de R$ 109,00
Portal da EscuridãoShow interativo de terrorR$ 35,00
Maquiagem do TerrorCaracterização temáticaR$ 20,00
Estacionamento antecipadoVaga comum ou VIP (1 dia)De R$ 80,00 a R$ 100,00

Essas experiências reforçam a aposta do parque em tematização e serviços premium, pilar central do atual ciclo de crescimento liderado por Alex Murad, CEO do Beto Carrero World.

Acompanhe tudo sobre:Parques de diversões

Mais de Pop

Qual foi a maior rejeição da história do Paredão do BBB?

BBB 26: enquetes para o Paredão ficam equilibradas nesta terça

Brigido ou Bridgerton? Os dois — semana tem Paredão e nova temporada na Netflix

BBB 26: Solange Couto ganha título de planta em Sincerão

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que o ICE foi longe demais

Carreira

NR-1: 68% das empresas afirmam não entender o que muda com a nova norma

Mercados

Euforia volta à bolsa be Ibovespa bate os 182 mil pontos

Pop

Qual foi a maior rejeição da história do Paredão do BBB?