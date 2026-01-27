Beto Carrero World: quanto custa uma visita ao parque?

Uma visita ao Beto Carrero World, maior parque temático da América Latina, pode caber em diferentes orçamentos, mas exige planejamento.

Localizado em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, o parque recebe milhões de visitantes por ano e vive atualmente seu maior ciclo de investimentos, com aportes bilionários anunciados para expansão de áreas temáticas, hotéis e novas atrações.

Além do ingresso, o visitante precisa considerar gastos com alimentação, experiências exclusivas e serviços extras, que ajudam a elevar o tíquete médio dentro do complexo. A seguir, veja quanto custa, na prática, passar um dia (ou mais) no parque.

Quanto custam os ingressos?

Os valores variam conforme o tipo de passaporte, a quantidade de dias e se o visitante opta por planos anuais. Confira os preços disponíveis no site oficial do parque:

Tipo de ingresso Descrição Preço Passaporte 1 Dia Acesso ao parque por 1 dia (a partir de 2 anos) R$ 189,90 Passaporte 2 Dias Acesso ao parque por 2 dias (a partir de 2 anos) R$ 339,90 Passaporte Anual Bronze Acesso por 1 ano R$ 399,90 Passaporte Anual Prata Acesso por 1 ano R$ 599,90 Passaporte Anual Ouro Acesso por 1 ano R$ 849,90

O parque também oferece meia-entrada, conforme a legislação vigente, e opções de renovação com valores reduzidos para clientes anuais.

Quanto custam os combos?

Além do ingresso tradicional, o Beto Carrero oferece combos que incluem atrações específicas ou experiências diferenciadas, como passeios temáticos e acessos rápidos. Alguns exemplos:

Combo O que inclui Preço Passaporte 1 dia + Passeio de Barco Capitão Gancho Ingresso de 1 dia no parque + passeio temático de barco R$ 229,90 Ultrapass Acesso rápido (fura-filas) às principais atrações do parque R$ 799,00 Adrenaline Pass Acesso rápido a atrações radicais De R$ 149,00 por R$ 134,10 Family Pass Acesso rápido a atrações voltadas para famílias De R$ 149,00 por R$ 134,10 Single Pass Acesso rápido para uma única atração A partir de R$ 44,10

Esses produtos seguem a estratégia do parque de ampliar receitas além da bilheteria tradicional, modelo inspirado em grandes complexos internacionais.

Qual é o custo da alimentação?

Os preços de alimentação no parque variam entre lanches rápidos e refeições completas. Veja alguns valores praticados:

Item Descrição Preço Combo Bacon Bacon burger + refrigerante + batata frita mini R$ 55,00 Combo Chicken Burger Chicken burger + refrigerante + batata frita mini R$ 53,00 Porção de Batata com Bacon e Cheddar Porção individual R$ 47,00 Spaghetti à Carbonara Prato individual R$ 60,00 Fettuccine ao Alfredo com Mignon Prato individual R$ 78,00 Massa Kids com Filé Mignon Prato infantil R$ 55,00

Nos últimos anos, o parque passou a operar diretamente todos os restaurantes e quiosques, estratégia que ajuda a aumentar o controle da experiência e o faturamento.

Quanto custam outras experiências?

Além das atrações incluídas no ingresso, o visitante pode contratar serviços extras:

Experiência Descrição Preço Ultrapass Acesso rápido às principais atrações (1 dia) R$ 799,00 Adrenaline Pass Acesso rápido a atrações radicais R$ 134,10 Family Pass Acesso rápido a atrações familiares R$ 134,10 Single Pass Acesso rápido a uma única atração A partir de R$ 44,10 Área VIP – Hot Wheels Epic Show Área reservada para o espetáculo Hot Wheels R$ 62,10 Deck Hot Wheels Área exclusiva para até 4 pessoas A partir de R$ 481,50 Apresentação Excalibur com lanche Show temático com refeição incluída A partir de R$ 109,00 Portal da Escuridão Show interativo de terror R$ 35,00 Maquiagem do Terror Caracterização temática R$ 20,00 Estacionamento antecipado Vaga comum ou VIP (1 dia) De R$ 80,00 a R$ 100,00

Essas experiências reforçam a aposta do parque em tematização e serviços premium, pilar central do atual ciclo de crescimento liderado por Alex Murad, CEO do Beto Carrero World.