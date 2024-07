Outback lança hambúrguer com batata chips em parceria com a Ruffles

O Outback, rede de restaurantes ‘queridinha’ dos brasileiros, fez um novo anúncio sobre a parceria com a Ruffles. Após o lançamento do novo sabor da batata, inspirada na costela barbecue do Outback, a rede australiana passa a oferecer no cardápio a partir desta segunda-feira, 15, um novo hambúrguer que leva batata Ruffles na composição — e também como acompanhamento.

O Ruffles Wave Burger estará no cardápio por tempo limitado e custará R$ 59,90. O sanduíche conta com um hambúrguer no pão tipo brioche, coberto com um molho Ruffles sabor Cheese Sauce, picles de cebola roxa, gratinado de queijos derretidos, sriracha cheese e a batata chips sabor ‘Ribs On The Barbie’.

“Somos referência em inovação e estamos sempre buscando sabores que encantem e surpreendam o nosso público. A nossa tão amada costela já foi apresentada em diversos formatos e combinações nos últimos anos e, dessa vez, a proposta é a de unir o Bold Flavour tão característico da “Ribs On the Barbie” com Ruffles, marca líder em batatas chips, para uma experiência única de sabor”, explica Raquel Paternesi, diretora sênior de Marketing do Outback no Brasil.

“Estamos sempre em busca de inovações não só do portfólio, mas também nos formatos de como consumir o nosso snack.Com Ruffles sabor ‘Ribs on the Barbie’, mostramos que a batata pode ser consumida não só como um acompanhamento, mas também na composição de um prato principal”, comenta Simone Simões, diretora de marketing da PepsiCo Brasil.

A opção também estará disponível pelo delivery do Outback. Por lá, a Ruffles será enviada separadamente e o cliente pode escolher como (e onde) consumir as batatas.