Exposição sobre Oscar Niemeyer será apresentada em centros culturais da China em 2026

A obra do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer será apresentada ao público chinês em uma exposição prevista para 2026, com passagens por Shenzhen e Pequim. A iniciativa integra a agenda de intercâmbio cultural entre Brasil e China e propõe um olhar sobre o legado do modernismo brasileiro em diálogo com os desafios urbanos contemporâneos do país asiático.

A exposição será realizada em duas etapas. A primeira ocorre entre setembro e novembro de 2026, no Parque Cultural da Baía de Shenzhen. Em seguida, a mostra segue para Pequim, onde permanece em cartaz entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, no Centro de Arte Guardian.

Intitulada “Oscar Niemeyer: uma utopia concreta para a China do amanhã”, a exposição reúne desenhos originais, documentos arquitetônicos, maquetes, peças de mobiliário e esculturas, além de vídeos e recursos multimídia. O percurso expositivo apresenta as formas e conceitos que marcaram a trajetória de Niemeyer, destacando sua visão de cidade, espaço público e arquitetura moderna.

A programação é voltada tanto a profissionais e estudantes da área quanto ao público geral, ampliando o acesso à obra de um dos principais nomes da arquitetura do século XX.