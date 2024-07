Metodologia: como o ranking Negócios em Expansão classifica as empresas vencedoras

O Ranking EXAME Negócios em Expansão começa a ser desenhado ainda no primeiro trimestre de cada ano, com a abertura das inscrições. Em 2024, as inscrições abriram em 6 de março.

O ranking apura o crescimento das empresas ao longo do ano anterior. Ficam aptos a participar negócios de sertores variados, com CNPJ aberto no Brasil e uma receita operacional líquida entre 2 milhões e 600 milhões de reais ao fim de 2023.

Assim como nas edições anteriores, para participarem do anuário, os tomadores de decisão nas empresas precisaram compartilhar documentos contábeis, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço

financeiro da empresa — ambos assinados por um profissional de contabilidade. A documentação foi analisada por uma equipe técnica para avaliar as informações e confirmar o cumprimento dos quesitos previstos no regulamento para a participação no ranking.

Numa etapa seguinte, os times envolvidos no projeto analisaram o perfil das empresas, em busca de pontos sensíveis sob a ótica do compliance. O trabalho serviu de base para o anuário de empresas listadas nas páginas a seguir, ordenadas conforme o ritmo de expansão dos negócios em 2023. Quanto maior foi o crescimento percentual da receita operacional líquida da empresa no ano passado, na comparação com 2022, mais bem colocada ela ficou no ranking.

O grupo de empresas que atenderam a todos os requisitos para estar no ranking foi dividido em seis categorias, uma a mais do que no ano passado.

Quais sãos as categorias do ranking Negócios em Expansão

A primeira é a dos negócios com receita operacional líquida entre 2 milhões e 5 milhões de reais. É o caso de empresas com poucos anos de operação e, em muitos casos, ainda enquadradas no Simples Nacional, um regime tributário com regras facilitadas para declaração.

A seguir, o anuário traz negócios com receitas de 5 milhões a 30 milhões de reais. Neste patamar, em que não é raro encontrar negócios em fase de expansão acelerada — são as chamadas scale-ups.

A terceira categoria elencou os negócios entre 30 milhões e 150 milhões de reais, donos de um porte mais maduro — já com a cara do “M” de PME.

A categoria de negócios entre 150 milhões e 300 milhões de reais engloba as empresas já a caminho de virar grandes.

Neste ano, pela primeira vez, o ranking também mostra negócios cuja receita fica entre 300 milhões e 600 milhões de reais. O objetivo foi dar destaque a mais empresas com crescimentos superlativos para um tamanho já robusto.

Por fim, o ranking traz a categoria Novatas, que lista os negócios cujos CNPJs foram abertos a partir de 2022, ou que tinham receitas ínfimas na ocasião e, em 2023, experimentaram um crescimento exponencial nas

vendas.

Para além das informações financeiras

Para além das informações financeiras, o ranking procurou trazer informações úteis para descrever, da maneira mais fidedigna possível, todos os negócios em expansão finalistas. Para compor as tabelas com informações

financeiras enviadas pelas empresas, há também dados como site, ano de fundação, descritivo das principais atividades e setor de atuação — este último apurado com as empresas.

No formulário de inscrição, elas foram convidadas a escolher a cadeia produtiva na qual o negócio está inserido. Este ranking agrupou as cadeias com a mesma lógica do anuário MELHORES E MAIORES, da

EXAME, que divide os negócios em 18 cadeias produtivas:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Educação e Saúde;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Imobiliário;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Papel e Celulose;

Química e Petroquímica;

Saneamento e Meio Ambiente;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia;

Tecnologia e Mídia;

Telecomunicações;

Transporte e Logística.

Para refletir de maneira mais precisa algumas cadeias produtivas típicas de PMEs, o Ranking EXAME Negócios em Expansão traz também os setores de Capital Humano, Infraestrutura, além de Serviços, para empresas de

setores como hotelaria e turismo, seguros, atendimento ao cliente, advocacia e setores correlatos, e Indústria para atividades fabris não agrupadas nas demais categorias.