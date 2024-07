Meta planeja corte de 20% em orçamento de divisão focada no metaverso

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, pretende cortar o orçamento do Reality Labs, a divisão da empresa responsável pelo desenvolvimento de projetos de hardware e software focados no metaverso, em cerca de 20% entre 2024 e 2026, de acordo com informações divulgadas pelo site The Information.

O movimento da gigante de tecnologia está alinhado com indicações recentes de que a Meta planeja colocar o Reality Labs em "modo de produção" antes de realizar vários lançamentos de hardware de alto nível programados para os próximos anos.

Analistas do Bank of America opinaram que as medidas de corte de custos renderiam à Meta uma economia de cerca de US$ 3 bilhões.

A próxima teleconferência de resultados da empresa ocorrerá em 31 de julho, e analistas preveem números semelhantes aos do primeiro trimestre, quando a empresa registrou US$ 36,45 bilhões em receita, um aumento de 27% em relação a 2023.

O Reality Labs, no entanto, registrou um prejuízo de US$ 3,8 bilhões no mesmo período, embora algumas dessas perdas possam não ter ligação com os esforços da empresa no espaço do metaverso.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse aos investidores durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da empresa que "uma quantidade cada vez maior do trabalho do nosso Reality Labs está sendo direcionado aos nossos esforços de inteligência artificial".

Meta e metaverso

É possível que as medidas de corte de custos anunciadas recentemente possam representar um realinhamento dos esforços da divisão com o potencial efeito cascata de agradar inventores que buscam conter a maré de dinheiro que segue entrando no Reality Labs. Até o momento, a divisão perdeu em torno de US$ 55 bilhões desde 2019.

Os cortes representam os primeiros movimentos de redução do Reality Labs, mas o destino final da divisão da Meta provavelmente dependerá da criação ou não de um mercado consumidor robusto para as próximas gerações de produtos de realidade virtual e realidade aumentada, as bases do metaverso.

A empresa pretende lançar o headset Quest VR de próxima geração e os óculos inteligentes Ray-Ban com um componente visual, bem como uma “interface neural” que poderia ser no pulso nos próximos anos. Há também um protótipo de headset totalmente holográfico em andamento, mas não está claro se ele será lançado no mesmo período.