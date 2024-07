Que horas começa 'House of the Dragon'? Veja horário onde assistir ao 6º episódio

Domingo é dia de alegria para os fãs de "Game of Thrones"! A série "House of the Dragon" entrega seu sexto episódio da segunda temporada neste domingo, 21. E deve mostrar cenas com novos personagens, novos dragões e montadores.

No último capítulo, os Pretos começaram a desenhar novas estratégias para combater seus inimigos, já sem contar com Daemon Targaryen (Matt Smith), que segue assombrado por suas escolhas em Harenhall. O príncipe Jacaerys Velaryon (Harry Collett) e a rainha Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) sugerem que os dragões selvagens de Pedra do Dragão sejam reivindicados por bastardos da casa Targaryen.

Do lado dos Verdes, Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) assumiu o trono como príncipe regente enquanto seu irmão se recupera. Alicent Hightower (Olivia Cooke) tentou assumir o trono como Rainha Regente, mas foi vetada pelo Conselho dos Verdes. O público descobriu que o rei Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) sobreviveu à queda que teve contra Rhaenys Targaryen (Eve Best) e seu dragão, Meleys. Mesmo que ainda vivo, o rei tem a maior parte do corpo queimado e segue inconsciente.

A HBO já deixou disponíveis as primeiras fotos do capítulo e o trailer, que dão um "gostinho" do que deve acontecer no próximo domingo. Confira:

Assista ao trailer do 6º episódio de 'House of the Dragon'

Veja as fotos do episódio 6 da 2ª temporada de 'House of the Dragon'

Como assistir a 2ª temporada de 'House of the Dragon'?

A HBO exibirá o episódio para assinantes da TV por assinatura que incluam seu pacote. O capítulo estará disponível nos canais da HBO.

Também no domingo, os assinantes da plataforma Max terão acesso ao quarto episódio.

Quem faz parte do elenco de House of the Dragon?

O elenco da série também é composto por Matt Daemon, Emma D'arcy, Olivia Cooke, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, entre outros.

Onde assistir a primeira temporada de House of the Dragon?

Todos os episódios estão disponíveis no streaming da Max.

Onde assistir Game of Thrones online?

Todos os episódios das oito temporadas da série estão disponíveis no streaming da Max.