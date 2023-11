CCXP 2023: O Auto da Compadecida 2 ganha painel, com presença de Selton Mello e Matheus Nachtegaele

A CCXP 2023 anunciou nesta segunda-feira, 23, que o filme O Auto da Compadecida 2 terá um painel próprio durante o evento, com a participação dos protagonistas Selton Mello e Matheus Nachtegaele.

Segundo os organizadores da feira, os detalhes sobre a sequência de um dos clássicos do cinema nacional serão divulgados ao público em 2 de dezembro, no Auditório Thunder.

No filme, Nachtergaele e Selton retornam aos papeis de João Grilo e Chicó, respectivamente, na ficticia cidade de Taperoá. O longa é produzido pela Conspiração e a H2O Films e conta com a direção de Guel Arraes.

Ainda não há informações sobre a sinopse do filme. O Auto da Compadecida 2 se passará 25 anos depois do filme original e mostrará as mudanças da cidade de Taperoá, com Chicó e João Grilo em novas aventuras. O primeiro longa foi lançado no ano de 1999, também sob a direção de Arraes, baseado na peça teatral homônima "Auto da Compadecida", escrita pelo renomado escritor e dramaturgo Ariano Suassuna (1927-2014).

Quem está no elenco?

Além de Nachtergaele e Mello, a produção também anunciou outros atores que se juntarão ao elenco, como: Taís Araújo, que será Nossa Senhora. Eduardo Sterblitch, interpretará Arlindo, um comerciante e radialista poderoso; Humberto Martins viverá o Coronel Ernani; Fabiula Nascimento será Clarabela; Luis Miranda como Antônio do Amor; Juliano Cazarré como Omar; e Luellem de Castro como Iracema.

"O Auto da Compadecida 2" também contará com os retornos de Virginia Cavendish, como Rosinha, esposa de Chicó, e Enrique Diaz, na pelo do cangaceiro Joaquim Brejeiro.

Quando estreia o Auto da Compadecida 2?

O filme ainda não tem uma data de lançamento confirmada, mas a previsão é que o longa-metragem chegue aos cinemas em 2024.

Sobre a CCXP 2023

O evento acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2023, no São Paulo Expo.

Horário de funcionamento do evento: