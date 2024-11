Disney D23 no Brasil: programação, horários e tudo o que você precisa saber sobre o evento

A D23, evento feito para fãs da Disney, desembarca no Brasil pela primeira vez nesta sexta-feira, 8. O evento, famoso na cidade de Anaheim (Califórnia, EUA) desde 2009, reúne em uma mesma convenção produtos exclusivos, ativações e anúncios especiais de novos lançamentos no cinema, streaming e experiências Disney — que comporta parques, hotéis e cruzeiros.

No Brasil, a D23 incluirá uma extensa programação com painéis e apresentações diversas, uma variedade de ofertas no pavilhão de exposições e a D23 Brasil Store Mercado Livre, com produtos exclusivos e oficiais da Disney.

O que esperar da D23 no Brasil?

Os fãs da marca podem esperar uma série de surpresas e anúncios exclusivos durante o evento, incluindo novidades de Disney Experiences (cruzeiros, parques e hotéis), prévias de novos lançamentos de Disney Live Action, Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, e 20th Century Studios, presença de convidados especiais e atrações interativas.

“A D23 Brasil – Uma Experiência Disney será o epicentro do encantamento que só a Disney consegue proporcionar, reunindo os maiores fãs da Disney em uma estrutura grandiosa. Teremos dois palcos: a imponente Arena D23 by Bradesco/Visa e o Palco Disney Moments by Claro, garantindo que cada fã tenha a oportunidade de vivenciar nossos conteúdos em diferentes formatos e agendas. Além dos conteúdos internacionais e locais, a experiência será enriquecida com opções de gastronomia e uma megaloja exclusiva”, explica Renato D’Angelo, Gerente Geral da The Walt Disney Company Brasil.

Confira a programação de painéis da D23

Além de conferir os espaços interativos das séries, filmes e experiências da companhia, a Disney também promoverá painéis com talentos convidados e anúncios em primeira mão. Veja a programação completa dos três dias de evento:

Sexta-feira, 8

16h - Estúdios Disney: um panorama sobre os novos lançamentos da Walt Disney Animation, Pixar, Dinsey Live Action e 20th Century Animation

Sábado, 9

11h30 - Novidades Disney Experiences (Parques, Cruzeiros e resorts)

14h - 30 anos de Toy Story

16h30 - Estúdios Disney: Lucasfilm, 20th Century Studios e Marvel Studios

Domingo, 10

11h - Disney Institute & Carreira Disney

13h30 - Disney+ tá com tudo!

16h30 - Disney Produções Nacionais: Disney+ e Cinema

Quando será a D23 no Brasil?

O evento será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no The Transamerica Expo Center em São Paulo.

C0mo chegar na D23 de transporte público?

A melhor maneira de chegar à D23 de transporte público é por meio da estação Santo Amaro das linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, da ViaMobilidade. A estação está localizada a 900 metros do evento, cerca de 12 a 15 minutos de caminhada.

A Disney também oferece um transfer para o público do Terminal Santo Amaro, que sai de 5 em 5 minutos, e do Terminal Pinheiros, de 15 em 15 minutos, até o evento. O serviço é gratuito e está disponível das 6h30 às 20h30.

O que não pode levar na D23?

Não é permitido levar ao evento:

Capacetes

Latas

Cadeiras ou banquinhos

Embalagens rígidas e com tampa

Armas de fogo ou brancas de qualquer tipo

Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes

Fogos de artifício, sinalizadores e qualquer outro produto incendiador

Bebidas alcóolicas

Substâncias tóxicas ou venenosas (incluindo entorpecentes ilegais)

Skate, bicicleta e qualquer outro tipo de veículo motorizado ou não

Isopor ou Cooler

Lentes, tripés, estabilizadores, de câmara, pau de selfie e câmera boom.

Quais atrações virão para a D23 no Brasil?

A Disney ainda não anunciou os talentos que participarão da D23 no Brasil. A companhia já informou, em entrevistas, que pretende trazer artistas nacionais e internacionais.

O que fazer na D23 Brasil?

A Disney oferecerá um espaço generoso com ativações e demais atividades para todas as idades. Veja abaixo os principais destaques:

Arena D23 by Bradesco/Visa

A Arena D23 by Bradesco/Visa vai acomodar milhares de fãs e será o lugar onde grandes talentos e criativos se encontrarão. Será o palco para os mais esperados painéis e apresentações disponíveis no evento , com presença de talentos nacionais e internacionais.

A companhia promete um olhar exclusivo sobre filmes, séries, games, shows e uma prévia do que está por vir, além das últimas notícias sobre novos e aguardados projetos em desenvolvimento ao redor do mundo para Disney Parks e Disney Cruise Line. Informações sobre as reservas para os painéis serão divulgadas em breve.

Palco Disney Moments by Claro

O Palco Disney Moments by Claro será o espaço dedicado aos personagens Disney, cosplayers, espetáculos ao vivo e esportes, além das novidades locais e internacionais da Disney. Com programação contínua durante todo o dia, os fãs encontrarão:

Performances em pocket shows de Disney Princesa, Mickey & Amigos, Toy Story e mais;

em pocket shows de Disney Princesa, Mickey & Amigos, Toy Story e mais; Encontro de cosplayers , com atividades variadas;

, com atividades variadas; Shows da Rádio Disney ao vivo com artistas locais;

ao vivo com artistas locais; Presença de talentos esportivos locais da ESPN ;

; As personalidades da Arena D23 by Bradesco/Visa também marcarão presença no palco com um bate papo ao vivo.

Pavilhão de exposições

Disney+, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN, Star e Rádio Disney terão espaços e experiências imersivas no pavilhão de exposições.

Disney+ – Os fãs poderão entrar na biblioteca expansiva de histórias. O espaço reunirá o conteúdo disponível na plataforma de streaming, com atividades interativas e um layout de 360º.

– Os fãs poderão entrar na biblioteca expansiva de histórias. O espaço reunirá o conteúdo disponível na plataforma de streaming, com atividades interativas e um layout de 360º. Disney – Os maiores títulos de animação e live-action se reúnem nesta ativação. Com atividades e experiências das próximas estreias de cinema, incluindo: "Moana 2" e "Zootopia 2" , "Mufasa: O Rei Leão", "Branca de Neve", "Lilo & Stitch" e "Frozen", que terá um cenário inteiro inspirado no filme;

– Os maiores títulos de animação e live-action se reúnem nesta ativação. Com atividades e experiências das próximas estreias de cinema, incluindo: "Moana 2" e "Zootopia 2" "Mufasa: O Rei Leão", "Branca de Neve", "Lilo & Stitch" e "Frozen", que terá um cenário inteiro inspirado no filme; Pixar – A Disney oferece um espaço onde os fãs poderão reviver suas histórias favoritas da Pixar. Esta experiência contará "Toy Story", "Carros" e "Divertida Mente 2", bem como áreas dedicadas aos novos títulos "Elio", "Produção dos Sonhos" e "Ganhar ou Perder" que os fãs certamente amarão.

– A Disney oferece um espaço onde os fãs poderão reviver suas histórias favoritas da Pixar. Esta experiência contará "Toy Story", "Carros" e "Divertida Mente 2", bem como áreas dedicadas aos novos títulos "Elio", "Produção dos Sonhos" e "Ganhar ou Perder" que os fãs certamente amarão. Marvel Studios – Com mais de 900 metros quadrados, o espaço da Marvel Studios promete reunir os heróis favoritos dos fãs, com surpresas e atividades interativas de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts" e "Demolidor: Renascido". Os visitantes também poderão reservar serviços de corte de cabelo com um toque Marvel na Barbearia Marvel by Corleone. Os serviços da barbearia deverão ser agendados com antecedência. Mais informações serão divulgadas em breve.

– Com mais de 900 metros quadrados, o espaço da Marvel Studios promete reunir os heróis favoritos dos fãs, com surpresas e atividades interativas de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts" e "Demolidor: Renascido". Os visitantes também poderão reservar serviços de corte de cabelo com um toque Marvel na Barbearia Marvel by Corleone. Os serviços da barbearia deverão ser agendados com antecedência. Mais informações serão divulgadas em breve. Star Wars – O espaço vai testar suas habilidades Jedi em um labirinto de laser, além de outras atividades inspiradas em títulos como o próximo lançamento da Lucasfilm, "Skeleton Crew" e o fenômeno mundial, "Mandalorian".

– O espaço vai testar suas habilidades Jedi em um labirinto de laser, além de outras atividades inspiradas em títulos como o próximo lançamento da Lucasfilm, "Skeleton Crew" e o fenômeno mundial, "Mandalorian". National Geographic – O espaço vai refletir o compromisso da National Geographic com a natureza, com uma experiência de calma e reflexão, onde os visitantes poderão interagir com conteúdos exclusivos da marca, rodeados por uma decoração que integra elementos naturais.

– O espaço vai refletir o compromisso da National Geographic com a natureza, com uma experiência de calma e reflexão, onde os visitantes poderão interagir com conteúdos exclusivos da marca, rodeados por uma decoração que integra elementos naturais. ESPN – Os fãs de esportes podem se encontrar neste estande interativo com várias atividades esportivas, desafiando-os a mostrar suas habilidades em modalidades que vão do basquete ao futebol americano. Na sexta-feira, 8 de novembro, uma edição especial do SportsCenter da ESPN Brasil, o principal programa de notícias esportivas da ESPN, será transmitida do evento.

– Os fãs de esportes podem se encontrar neste estande interativo com várias atividades esportivas, desafiando-os a mostrar suas habilidades em modalidades que vão do basquete ao futebol americano. Na sexta-feira, 8 de novembro, uma edição especial do SportsCenter da ESPN Brasil, o principal programa de notícias esportivas da ESPN, será transmitida do evento. Star – Os fãs poderão visitar a Experiência Star para celebrar as séries da marca, como a cozinha de "The Bear", onde os participantes poderão competir em um desafio culinário inspirado na aclamada produção da FX. Haverá também uma área dedicada à recriação do famoso meme da família favorita de todos, "Os Simpsons"

Experiências Disney

Disney Cruise Line – O espaço contatá com um pavilhão da Disney Cruise Line, onde os fãs poderão se sentir dentro de um cruzeiro da companhia, a partir de portos da Flórida para destinos ao redor do mundo. Os visitantes também conhecerão as novidades à frota, incluindo o próximo Disney Treasure. Para completar, aparições surpresa de personagens da Disney oferecerão oportunidades para fotos.

– O espaço contatá com um pavilhão da Disney Cruise Line, onde os fãs poderão se sentir dentro de um cruzeiro da companhia, a partir de portos da Flórida para destinos ao redor do mundo. Os visitantes também conhecerão as novidades à frota, incluindo o próximo Disney Treasure. Para completar, aparições surpresa de personagens da Disney oferecerão oportunidades para fotos. Walt Disney World Resort – Segundo a Disney, "visitar esta área é uma chance de experimentar a alegria e a maravilha que fazem do Walt Disney World na Flórida 'O lugar mais mágico da Terra'". As experiências imersivas nesta área incluem oportunidades para fotos em parques temáticos, com do Castelo da Cinderela e estátua do próprio Walt Disney. Haverá também uma simulação dos fogos de artifício dentro de um teatro especial onde serão projetados vídeos de momentos do "Happily Ever After", do Magic Kingdom Park.

– Segundo a Disney, "visitar esta área é uma chance de experimentar a alegria e a maravilha que fazem do Walt Disney World na Flórida 'O lugar mais mágico da Terra'". As experiências imersivas nesta área incluem oportunidades para fotos em parques temáticos, com do Castelo da Cinderela e estátua do próprio Walt Disney. Haverá também uma simulação dos fogos de artifício dentro de um teatro especial onde serão projetados vídeos de momentos do "Happily Ever After", do Magic Kingdom Park. Games – Os visitantes encontram nesse espaço títulos para PC, console e celular;

– Os visitantes encontram nesse espaço títulos para PC, console e celular; Rádio Disney – O evento oferece um espaço multiuso de onde será transmitida em tempo real a programação ao vivo da rádio de São Paulo, com entrevistas de talentos do mundo da música e do entretenimento.

D23 Brasil Store Mercado Livre - loja oficial

Na parte de produtos, centenas de itens exclusivos e colecionáveis estarão à venda na D23 Brasil Store Mercado Livre. Linhas da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e outros sucessos nostálgicos da companhia estarão por lá para bonecos, roupas, itens para casa, entre outros. A Disney também oferecerá uma linha de produtos exclusiva dedicada à D23 Brasil.

Gastronomia

A oferta de comidas e bebidas no evento será cuidadosamente planejada para oferecer aos fãs uma imersão no universo Disney, indo além das atrações e painéis. Os menus serão pensados para celebrar os personagens, filmes e temas dos mundos da Disney. Quem assina parte dos produtos alimentícios é a Bauducco. Haverá oferta de sorvetes Bacio di Latte. Toda a operação de alimentação que contará com marcas como Baked Potato, Patties Burger, Dr. Peanut e Nuty Bavarian.