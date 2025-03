Carnaval 2025 em SP: blocos de rua hoje, sábado, 8 de março

As ruas de São Paulo receberão neste sábado, 8 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os desfiles, estão os foliões do Bloco Poderoso, Cordão do Jamelão, Sorrisinhos Folia e Tomojunto.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval de São Paulo que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval de SP hoje, sábado, 8 de março, por bairro:

Barra Funda

Bloco Poderoso - 04/03, 09h

- 04/03, 09h Bloco CarnaVIBE feat. Ressaca - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Trio Sebah Vieira - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Bloco Zélia, Cássia, Rita, Carolina e todas Minas - 08/03, 13h

Bela Vista

Súbete! – Reaggaeton - 04/03, 12h

– Reaggaeton - 04/03, 12h Cordão do Jamelão - 08/03, 13h

Brooklin

Sorrisinhos Folia - 08/03, 10h

- 08/03, 10h Tomojunto – Pós-Carnaval - 08/03, 14h

Butantã

Bloco Velha Guarda Butantã - 08/03, 10h

- 08/03, 10h Bloco Ide - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Bloco S/A - 08/03, 14h

Campo Limpo

Bloco Atabatimba - 08/03, 12h

Casa Verde

Grêmio Recreativo Casa Verde - 08/03, 10h

- 08/03, 10h Bloco dos Coleiras - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Caldeirão do Samba da Dobrada - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Raízes de Casa Verde - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Bloco Feito a Mão - 08/03, 14h

Centro

Bahianidade - 04/03, 10h

- 04/03, 10h Bloco da Tchaka - 04/03, 10h

- 04/03, 10h Bloco da Aydê - 04/03, 11h

- 04/03, 11h Bloco do Prazer - 08/03, 11h

- 08/03, 11h Batekoo - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Siga Bem Caminhoneira - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Meu Santo É Pop - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Cordão do Bule - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Bloco Vez e Voz (Pós-Carnaval) - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Paixão Mangueirense (Pós-Carnaval) - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Bloco da Benemérita - 08/03, 15h

Consolação

Bloco Vez E Voz - 04/03, 11h

- 04/03, 11h Eco Folia Pense Verde - 04/03, 12h

- 04/03, 12h Bloco da Mamma (Pós-Carnaval) - 08/03, 12h

(Pós-Carnaval) - 08/03, 12h Bloco Kat Klub (Pós-Carnaval) - 08/03, 14h

Guaianases

Copo Quebrado - 04/03, 12h

- 04/03, 12h Amigos da Fiel Tiradentes – Pós-Carnaval - 08/03, 15h

Ibirapuera

Galo da Madrugada - 04/03, 09h

- 04/03, 09h Investe Ni Mim com Jorge Aragão e Dudu Nobre - 08/03, 11h

- 08/03, 11h Navio Pirata com Baiana System - 08/03, 14h

Itaim Paulista

Carnaval De Quebrada - 04/03, 12h

Itaquera

Cordão Sucatas Ambulantes - 08/03, 11h

Jabaquara

Unidos de Vila Guarani - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Seu Bebelier - 08/03, 15h

Lapa

Acadêmicos da Cerca Frango - 04/03, 09h

- 04/03, 09h Viva Praça! - 04/03, 10h

- 04/03, 10h Nu Vuco Vuco - 08/03, 13h

Mooca

Bloco da Bene (Pós-Carnaval) - 08/03, 13h

(Pós-Carnaval) - 08/03, 13h Bloco União - 08/03, 13h

Penha

Bloco de Rua Ação Voluntária (Pós-Carnaval) - 08/03, 12h

(Pós-Carnaval) - 08/03, 12h Família Sabota (Pós-Carnaval) - 08/03, 13h

(Pós-Carnaval) - 08/03, 13h Santinha é a Mãe - 08/03, 14h

Perdizes

Pagu - 04/03, 11h

- 04/03, 11h Os Cataratos Do Niágara - 04/03, 13h

- 04/03, 13h Abacaxi de Irará - 08/03, 09h

- 08/03, 09h Broadwayzinho - 08/03, 11h

- 08/03, 11h Bloco do Água Preta - 08/03, 13h

Pinheiros

Mariah-zinhas do Raízes - 04/03, 09h

- 04/03, 09h Desliga e Vem - 08/03, 10h

- 08/03, 10h Bloco Praieiro com Jammil - 08/03, 11h

- 08/03, 11h Esquerda Ligeira - 08/03, 12h

- 08/03, 12h MedPholia - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Heavy Bloco - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Kaya na Gandaia - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Te Amo, Mas Só Como Amigo - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Ai se eu te pego com Timbalada - 08/03, 14h

Pompeia

Frevo da Vila - 08/03, 13h

Santana

Divirta Cidade – O Bloco da Rádio Rock - 08/03, 10h

– O Bloco da Rádio Rock - 08/03, 10h Bloco do Pequeno Burguês - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Por que bebes companheiro !!!! - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Segunda Sem Lei - 08/03, 13h

- 08/03, 13h Fantasy - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Camarote Essepê com Belo e Pixote Desfile das Campeãs - 08/03, 19h

Santa Cecília

Ezatamentchy - 04/03, 11h

- 04/03, 11h Bloco do Prazer - 08/03, 11h

- 08/03, 11h Bloco Santa Casa - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Cecílias e Buarques - 08/03, 14h

Santo Amaro

Bloco do Lelelê - 04/03, 11h

- 04/03, 11h Xeró NuZoi com Barões da Pisadinha - 08/03, 13h

Tatuapé

Os Cabecinhas Tãntricos - 08/03, 14h

Vila Leopoldina

Ressaca do Belo Gole - 08/03, 13h

Vila Madalena

Tabuleiro - 08/03, 12h

- 08/03, 12h A Ema Gemeu de Canto a Canto - 08/03, 12h

- 08/03, 12h Fervo da Vila - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Macaco Cansado - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Os Madalena - 08/03, 14h

- 08/03, 14h Bloco Bahia Sampa (Pós-Carnaval) - 08/03, 15h

Vila Mariana

Amigos da Vila Mariana (Pós-Carnaval) - 08/03, 13h

(Pós-Carnaval) - 08/03, 13h Bloco Caraviva - 08/03, 15h

Vila Olímpia