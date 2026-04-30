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Ator de ‘The Pitt’ muda categoria no Emmy após vitória no ano passado

Após vencer como convidado, Shawn Hatosy decide disputar como coadjuvante na 2ª temporada

Shawn Hatosy: ator interpreta Dr. Jack Abbott em 'The Pitt' (Warrick Page/HBO/Divulgação)

Shawn Hatosy: ator interpreta Dr. Jack Abbott em 'The Pitt' (Warrick Page/HBO/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h24.

O ator Shawn Hatosy, o Dr. Jack Abbott de "The Pitt", surpreendeu ao mudar a estratégia para o EmmyAwards de 2026.

Após vencer como ator convidado no ano passado, ele decidiu se inscrever agora na categoria de ator coadjuvante em drama.

A decisão chama atenção porque o artista ainda era elegível para competir novamente como convidado — caminho que poderia levá-lo a um feito inédito na premiação: nunca um ator ganhou dois Emmys consecutivos como convidado pelo mesmo personagem.

De acordo com a revista Variety, nunca houve um caso de alguém vencer após migrar de convidado para coadjuvante com o mesmo papel.

Estratégia é comum na premiação

A troca de categoria, no entanto, não é incomum no Emmy. Diversos atores já fizeram movimentos semelhantes ao longo dos anos, geralmente acompanhando o crescimento de seus personagens nas séries.

Entre exemplos recentes, Alexander Skarsgård foi indicado como convidado em "Succession" antes de migrar para coadjuvante.

Bradley Whitford e Alexis Bledel também fizeram a transição ao longo de "The Handmaid's Tale".

Apesar disso, nenhum ator conseguiu transformar uma vitória como convidado em uma nova vitória como coadjuvante pelo mesmo papel.

A escolha de Hatosy também envolve risco. Pelas regras atualizadas do Emmy em 2025, atores indicados ou vencedores nas categorias de protagonista ou coadjuvante não podem voltar a competir como convidados no futuro pelo mesmo personagem.

Sucesso de 'The Pitt'

A movimentação acontece após o sucesso da primeira temporada de “The Pitt”, que conquistou cinco prêmios Emmy, incluindo melhor série dramática.

O elenco também foi reconhecido, com vitória de Noah Wyle como melhor ator e de Katherine LaNasa como atriz coadjuvante.

Para este ano, a série entra novamente como uma das favoritas. As inscrições para o Emmy se encerram em 7 de maio, o anúncio dos indicados está marcado para julho.

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