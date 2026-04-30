Ator de ‘The Pitt’ muda categoria no Emmy após vitória no ano passado

Shawn Hatosy: ator interpreta Dr. Jack Abbott em 'The Pitt' (Warrick Page/HBO/Divulgação)
Repórter
Publicado em 30 de abril de 2026 às 18h24.
O ator Shawn Hatosy, o Dr. Jack Abbott de "The Pitt", surpreendeu ao mudar a estratégia para o EmmyAwards de 2026.
Após vencer como ator convidado no ano passado, ele decidiu se inscrever agora na categoria de ator coadjuvante em drama.
A decisão chama atenção porque o artista ainda era elegível para competir novamente como convidado — caminho que poderia levá-lo a um feito inédito na premiação: nunca um ator ganhou dois Emmys consecutivos como convidado pelo mesmo personagem.
De acordo com a revista Variety, nunca houve um caso de alguém vencer após migrar de convidado para coadjuvante com o mesmo papel.
A troca de categoria, no entanto, não é incomum no Emmy. Diversos atores já fizeram movimentos semelhantes ao longo dos anos, geralmente acompanhando o crescimento de seus personagens nas séries.
Entre exemplos recentes, Alexander Skarsgård foi indicado como convidado em "Succession" antes de migrar para coadjuvante.
Bradley Whitford e Alexis Bledel também fizeram a transição ao longo de "The Handmaid's Tale".
Apesar disso, nenhum ator conseguiu transformar uma vitória como convidado em uma nova vitória como coadjuvante pelo mesmo papel.
A escolha de Hatosy também envolve risco. Pelas regras atualizadas do Emmy em 2025, atores indicados ou vencedores nas categorias de protagonista ou coadjuvante não podem voltar a competir como convidados no futuro pelo mesmo personagem.
A movimentação acontece após o sucesso da primeira temporada de “The Pitt”, que conquistou cinco prêmios Emmy, incluindo melhor série dramática.
O elenco também foi reconhecido, com vitória de Noah Wyle como melhor ator e de Katherine LaNasa como atriz coadjuvante.
Para este ano, a série entra novamente como uma das favoritas. As inscrições para o Emmy se encerram em 7 de maio, o anúncio dos indicados está marcado para julho.