Capa original de Harry Potter é vendida em leilão por R$ 10,4 milhões

A ilustração original da capa do primeiro livro de J.K. Rowling, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", foi vendida em leilão por R$ 10,4 milhões (US$ 1,9 milhão). A venda, realizada pela casa de leilões Sotheby’s em Nova York, Estados Unidos, surpreendeu ao atingir um valor três vezes maior que o esperado, estabelecendo um novo recorde para itens relacionados à série Harry Potter.

De acordo com a Forbes, a expectativa era de que a peça alcançasse até US$ 600 mil (cerca de R$ 3,3 milhões), o que já seria o maior valor pré-venda estimado para um item relacionado ao universo de Harry Potter. A disputa acirrada entre quatro licitantes durou quase 10 minutos.

Desenho original

A obra, uma aquarela, retrata o jovem bruxo Harry Potter com seus característicos cabelos castanhos, óculos redondos e cicatriz em forma de raio, pronto para embarcar no Expresso de Hogwarts rumo à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Embora a ilustração tenha sido usada em várias versões traduzidas do livro, ela não foi utilizada na edição norte-americana, que foi lançada com o título "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

Em 2001, quando a ilustração foi leiloada pela primeira vez na Sotheby’s em Londres, ela foi vendida por £85.750 (aproximadamente R$ 561 mil na cotação atual), cerca de quatro vezes o valor estimado na época. Antes desse leilão, o recorde para um item da série era de uma primeira edição não assinada de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", vendida por US$ 421 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) na Heritage Auctions, em Dallas, Texas, em 2021.

Thomas Taylor, que tinha apenas 23 anos quando criou a imagem original em dois dias, trabalhava em uma livraria na época da publicação do livro. Seus colegas frequentemente mencionavam aos clientes que o ilustrador do popular romance era o próprio livreiro local.