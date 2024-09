Cantor Zé Neto sofre acidente com quadriciclo e é internado no interior de São Paulo

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto & Cristiano, foi internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto após sofrer um acidente com um quadriciclo neste sábado, 28, em Fronteira, Minas Gerais. Ele estava na casa de Cristiano quando o acidente ocorreu.

De acordo com Natália Toscano, esposa de Zé Neto, os dois cantores estavam andando de quadriciclo quando, ao passarem por um buraco, o cantor bateu a cabeça em um ferro, o que causou um corte profundo.

Zé Neto foi levado ao hospital, onde passou por uma tomografia para descartar qualquer problema grave. O exame não apontou lesões internas, mas o corte na cabeça exigiu pontos.

Cantor permanece internado para observação

Ainda na manhã deste domingo, 29, o cantor permanece internado para observação. Nas redes sociais, Zé Neto apareceu com a cabeça enfaixada, tranquilizando seus fãs e fazendo piadas sobre o acidente.

Zé Neto já estava afastado dos palcos devido a um tratamento para depressão e síndrome do pânico, anunciado em agosto de 2024. O acidente acontece durante esse período de recuperação, que havia suspendido os shows da dupla por 90 dias.

Natália também destacou que o acidente foi apenas "um susto" e agradeceu o apoio dos fãs.