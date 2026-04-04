Irã oferece recompensa de US$ 60 mil por 'piloto americano invasor'

Comerciantes e grupos comerciais iranianos estão oferecendo uma recompensa de 10 bilhões de tomans (cerca de US$ 60.000) para quem encontrar o "piloto americano invasor" de um avião de guerra que caiu no Irã, segundo a emissora americana ABC News.

As autoridades também prometeram reconhecimento adicional. Um funcionário iraniano na província de Kohgiluyeh e Boyer Ahmad, no Irã, disse que um avião de guerra americano caiu na região e que o piloto pode estar em terra. O governador provincial, Yadollah Rahmani, está pedindo aos moradores locais que ajudem na captura.

Com Estadão Conteúdo