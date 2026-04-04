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Monsters of Rock 2026: que horas é o show do Guns N' Roses?

Banda fechará o festival neste sábado, 4; veja grade completa

(Samir Hussein / Colaborador/Getty Images)

(Samir Hussein / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de abril de 2026 às 04h01.

O Monsters of Rock 2026 acontece no dia 4 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo, reunindo grandes nomes do rock e do heavy metal. O festival começa cedo, com abertura dos portões às 10h, e segue ao longo do dia com uma sequência de shows até a noite.

Entre as atrações confirmadas estão Guns N’ Roses, Lynyrd Skynyrd, Extreme, Halestorm, além do guitarrista Yngwie Malmsteen e das bandas Dirty Honey e Jayler, que abrem a programação.

No repertório, Malmsteen apresenta seu metal neoclássico, enquanto o Halestorm traz faixas de álbuns como "The Strange Case Of…".

O Extreme inclui sucessos como "More Than Words" e músicas de "Six", e o Lynyrd Skynyrd revisita clássicos como "Free Bird" e "Sweet Home Alabama".

O encerramento fica por conta do Guns N’ Roses, com show que percorre faixas de "Appetite for Destruction".

Horários dos shows do Monsters of Rock 2026

A programação começa ainda pela manhã e segue sem intervalos longos, com apresentações em sequência ao longo do dia. Para quem vai ao festival, acompanhar os horários ajuda a não perder nenhuma atração.

Confira a agenda completa:

  • 10h — Abertura dos portões
  • 11h30 — Jayler
  • 12h30 — Dirty Honey
  • 13h45 — Yngwie Malmsteen
  • 15h15 — Halestorm
  • 16h45 — Extreme
  • 18h15 — Lynyrd Skynyrd
  • 20h30 — Guns N’ Roses

Os ingressos para o Monsters of Rock 2026 seguem disponíveis pela Eventim, com valores que variam conforme o setor escolhido.

A classificação etária é de 14 anos desacompanhados. Menores dessa idade só podem entrar acompanhados por responsáveis.

O que pode levar no Monsters of Rock 2026?

O festival permite a entrada de alguns itens, desde que respeitem as regras definidas pela organização. A recomendação é conferir antes de sair de casa para evitar problemas na entrada.

Veja o que está liberado:

  • Alimentos industrializados lacrados, como bolachas e salgadinhos;
  • Frutas, desde que já cortadas;
  • Garrafa de água de até 500 ml, em embalagem flexível e sem tampa;
  • Mochilas com tamanho máximo de 20 x 30 cm.

O que não pode levar ao festival

Alguns objetos são proibidos por questões de segurança e organização do evento. Entre os itens que serão barrados na entrada são:

  • Garrafas rígidas, copos de vidro e latas;
  • Guarda-chuvas;
  • Hastes de selfie;
  • Substâncias tóxicas;
  • Vapes (cigarros eletrônicos);
  • Correntes, cinturões e capacetes;
  • Camisas ou bandeiras de times de futebol.
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaRock

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