Co-CEO da Samsung, Han Jong-hee, morre aos 63 anos

A Samsung Electronics anunciou nesta terça-feira, 24, o falecimento de seu co-CEO, Han Jong-hee, aos 63 anos, vítima de um infarto. Han estava na empresa desde 1988, quando iniciou sua carreira e rapidamente se destacou como um líder visionário, especialmente no desenvolvimento de tecnologias que levariam a Samsung ao topo do mercado global.

Durante sua longa trajetória na gigante sul-coreana, Han desempenhou papéis essenciais, como a liderança da equipe de pesquisa e desenvolvimento da divisão de displays, onde foi crucial para o avanço da Samsung na indústria de televisores. Em 2022, Han foi nomeado co-CEO, acumulando a responsabilidade pelas divisões de eletrodomésticos digitais e dispositivos móveis.

Em uma nota vista pela CNN, a Samsung destacou a contribuição significativa de Han para o sucesso da empresa. “Sua visão e dedicação foram fundamentais para que a Samsung se tornasse líder no mercado de TVs e avançasse continuamente em um ambiente de negócios desafiador", afirmou a companhia.

A morte repentina de Han ocorre em um momento crítico. A Samsung vem enfrentando dificuldades financeiras e uma queda nas suas ações, além da crescente concorrência no setor de semicondutores. Han havia recentemente participado da reunião geral de acionistas, onde discutiu questões sobre o desempenho da empresa e as dificuldades do mercado de chips.