Candidatos a governador na Paraíba; veja o número e os nomes

Palácio dos Despachos: sede do governo da Paraíba (Secom/PB)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h57.
A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Camilo Duarte, Cícero Lucena, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Pedro Coutinho e Yuri Ezequiel. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paraibano.
Conheça os candidatos ao governo da Paraíba nas eleições de 2026:
• Camilo Duarte (PCO) 29;
• Cícero Lucena (MDB) 15;
• Efraim Filho (PL) 22;
• Lucas Ribeiro (PP) 11;
• Pedro Coutinho (DC) 27;
• Yuri Ezequiel (UP) 80;
A eleição na Paraíba seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Camilo Duarte, candidato do PCO ao Governo da Paraíba, concorre com o número 29.
Cícero Lucena, candidato do MDB ao Governo da Paraíba, concorre com o número 15.
Efraim Filho, candidato do PL ao Governo da Paraíba, concorre com o número 22.
Lucas Ribeiro, candidato do PP ao Governo da Paraíba, concorre com o número 11.
Pedro Coutinho, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo da Paraíba, concorre com o número 27.
Yuri Ezequiel, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo da Paraíba, concorre com o número 80.
Seis candidatos disputam o Governo da Paraíba nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo da Paraíba será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.