Candidatos a governador na Paraíba; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Camilo Duarte, Cícero Lucena, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Pedro Coutinho e Yuri Ezequiel. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paraibano.

Conheça os candidatos ao governo da Paraíba nas eleições de 2026:

• Camilo Duarte (PCO) 29;

• Cícero Lucena (MDB) 15;

• Efraim Filho (PL) 22;

• Lucas Ribeiro (PP) 11;

• Pedro Coutinho (DC) 27;

• Yuri Ezequiel (UP) 80;

Quando vai ser a eleição para o governo da Paraíba

A eleição na Paraíba seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.