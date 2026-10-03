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Candidatos a governador na Paraíba; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador da Paraíba nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio dos Despachos: sede do governo da Paraíba (Secom/PB)

Palácio dos Despachos: sede do governo da Paraíba (Secom/PB)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22h57.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas: Camilo Duarte, Cícero Lucena, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Pedro Coutinho e Yuri Ezequiel. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo da Paraíba nas eleições de 2026 tem seis candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo governo estadual reúne candidatos de diferentes partidos e correntes políticas na disputa pelo comando do Executivo paraibano.

Conheça os candidatos ao governo da Paraíba nas eleições de 2026:

• Camilo Duarte (PCO) 29;

• Cícero Lucena (MDB) 15;

• Efraim Filho (PL) 22;

• Lucas Ribeiro (PP) 11;

• Pedro Coutinho (DC) 27;

• Yuri Ezequiel (UP) 80;

Quando vai ser a eleição para o governo da Paraíba

A eleição na Paraíba seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Camilo Duarte nas eleições de 2026? ＋

Camilo Duarte, candidato do PCO ao Governo da Paraíba, concorre com o número 29.

Qual é o número de Cícero Lucena nas eleições de 2026? ＋

Cícero Lucena, candidato do MDB ao Governo da Paraíba, concorre com o número 15.

Qual é o número de Efraim Filho nas eleições de 2026? ＋

Efraim Filho, candidato do PL ao Governo da Paraíba, concorre com o número 22.

Qual é o número de Lucas Ribeiro nas eleições de 2026? ＋

Lucas Ribeiro, candidato do PP ao Governo da Paraíba, concorre com o número 11.

Qual é o número de Pedro Coutinho nas eleições de 2026? ＋

Pedro Coutinho, candidato da Democracia Cristã (DC) ao Governo da Paraíba, concorre com o número 27.

Qual é o número de Yuri Ezequiel nas eleições de 2026? ＋

Yuri Ezequiel, candidato da Unidade Popular (UP) ao Governo da Paraíba, concorre com o número 80.

Quantos candidatos disputam o Governo da Paraíba em 2026? ＋

Seis candidatos disputam o Governo da Paraíba nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador da Paraíba? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo da Paraíba será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo da Paraíba? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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