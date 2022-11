Caio Castro se envolve em acidente durante etapa da Porshe Cup; veja o vídeo

O ator e piloto Caio Castro se envolveu em um acidente durante a Porshe Cup, campeonato realizado na manhã deste domingo, 13, em Interlagos. O acidente ocorreu pouco antes do GP de Fórmula 1 que acontece às 15h.

Logo a primeira volta da corrida, o ator após tentar ultrapassagem para assumir a liderança da corrida, perdeu o controle do carro e acabou se chocando contra o muro. No acidente, Raijan Mascarello, líder do campeonato, também bateu no carro de Castro, porem já fora da pista.

Veja o vídeo:

NOSSA SENHORA 😳 Logo na primeira volta, Caio Castro bate com Mascarello. Os dois estão bem!#EsporteNaBand #PorscheCup pic.twitter.com/QG361e85Ux — Esporte Na Band (@esportenaband) November 13, 2022

A entrada de Caio Castro no automobilismo como piloto profissional em uma das principais categorias do automobilismo brasileiro, ocorreu em 2020.

