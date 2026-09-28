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ChatGPT fora do ar? IA da OpenAI passa por instabilidades nesta segunda-feira, 28

Usuários relatam falhas no funcionamento da versão web do chatbot nesta segunda-feira, 28; monitor DownDetector registra pico de reclamações.

(Magnific/Reprodução)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14h05.

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O ChatGPT, da OpenAI, passava por instabilidades nesta segunda-feira, 28. Segundo o DownDetector, site que monitora falhas, a principal reclamação era na versão web do modelo de linguagem.

Os relatos de instabilidade tiveram início por volta das 13h20 e atingiram o pico às 13h35, momento em que o DownDetector contabilizou 661 queixas.

A página de status oficial da OpenAI, no entanto, não apresentava nenhuma mensagem de erro.

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