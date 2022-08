Buraco misterioso no Deserto do Atacama intriga autoridades; entenda

Um gigantesco buraco, que surgiu no Deserto do Atacama, tem intrigado as autoridades do Chile desde o fim de semana. A cratera possui aproximadamente 32 metros de profundidade e 64 de diâmetro.

A região é operada por uma mina de cobre canadense Lundin Mining LUN.TO. O prefeito da cidade, Cristóbal Zúñiga, afirmou que esse buraco sempre foi um medo dos moradores, pois trata-se de um local cercado de jazidas de mineração subterrânea.

“Estamos preocupados, pois é um medo que sempre tivemos como comunidade, o fato de estarmos cercados por jazidas de mineração e obras subterrâneas sob nossa comunidade”, acrescentou Zuñiga.”

#EstaPasando Aparece enorme socavón de 25 metros de diámetro en Atacama El orificio apareció el sábado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, en terrenos de la operación minera subterránea de cobre Alcaparrosa de Candelaria. Qué te parece? Te leemos! pic.twitter.com/5r67dNTEsi — Ladera Sur 🌎 (@ladera_sur) August 1, 2022

Onde fica o Deserto do Atacama?

A região do buraco está localizada nas proximidades da Mina Al Caparros, em Tierra Amarilla, a 665 quilômetros de Santiago.

O que as autoridades sabem até o momento?

A origem do fenômeno ainda é desconhecida, no entanto o prefeito afirmou que o buraco está ativo e continua crescendo, algo que nunca se viu na comunidade. Ele afirma que é preciso uma análise para esclarecer o motivo e o porque ocorreu o evento.

“Solicitamos que seja possível esclarecer qual o motivo e porque ocorreu este evento, quais os motivos, se o colapso é produto da atividade mineira abaixo ou se é de outra natureza”, acrescentou.”

O Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) anunciou o fechamento de áreas localizadas próximo ao buraco.

A Lundin Mining, mina de cobre canadense, ainda não se pronunciou. Ela detém 80% da propriedade e o restante é detido pela japonesa Sumitomo Corporation.

