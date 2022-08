Mansão de luxo de Hebe Carmargo é colocada à venda por R$ 18 milhões; veja fotos e vídeo

A mansão no litoral de São Paulo que pertenceu à apresentadora Hebe Camargo (1929-2012) está à venda por R$ 18 milhões.

Hebe era conhecida por utilizar a casa em Caraguatatuba como um dos seus refúgios para aproveitar as folgas do trabalho na TV. Festas com famosos aconteciam na residência.

Após a morte da apresentadora em 2012, o imóvel ganhou novos proprietários que resolveram manter a decoração que Hebe utilizava. Os atuais donos colocaram a casa à venda. O anúncio foi feito pelo corretor de imóveis Cauê Matsumo, em seu canal do Youtube. Ele fez um vídeo mostrando todos os detalhes da casa que foi de Hebe.

A residência fica em um terreno de 800 metros quadrados e tem 360 metros quadrados de área construída. São dois andares, com cinco suítes e quatro vagas de garagem.

No primeiro andar, estão três suítes, sala de jantar com projetor, pé direito alto, lavabo e sala de TV. No segundo piso, outras duas suítes com varandas com vista para o mar. A casa fica de frente para a Praia de Tabatinga.

A área de lazer da mansão conta com espaço gourmet, piscina, spa elevado e banheiro externo. A cozinha fica em uma área separada da principal.

Com passagens por RedeTV!, Band e SBT, Hebe Camargo morreu em 29 de setembro, aos 83 anos de idade. A apresentadora sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto dormia em sua casa no bairro do Morumbi, em São Paulo. Nos últimos dois anos de vida, Hebe lutou contra um câncer.

Veja vídeo com detalhes da Mansão que foi da Hebe

LEIA TAMBÉM:

Reality show com bilionários em busca de novo unicórnio chega ao Brasil; vencedor leva US$ 1 milhão

Astro de Batman nunca assistiu sequer um filme da DC ou Marvel; veja por quê

Amber Heard precisou vender sua mansão para pagar dívida a Johnny Depp; entenda