Pré-MBA em IA: a ponte que falta para o seu próximo salto profissional

Usar inteligência artificial para revisar um e-mail, resumir um texto ou organizar ideias já faz parte da rotina de muitos profissionais.

A diferença aparece quando a tecnologia passa a resolver tarefas mais complexas, como analisar documentos extensos, automatizar processos e produzir materiais sem depender de uma equipe inteira.

Essa mudança exige mais do que conhecer comandos e testar novidades. É preciso entender o que cada ferramenta consegue fazer, identificar situações em que ela pode ajudar e avaliar os resultados antes de utilizá-los em decisões profissionais.

Para quem já experimentou recursos básicos de IA, desenvolver esse repertório pode ser um caminho para ampliar as próprias entregas e assumir novas responsabilidades.

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Da curiosidade à aplicação no trabalho

A inteligência artificial generativa, capaz de produzir textos, imagens, vídeos e outros conteúdos a partir de instruções, reúne recursos que vão além de uma conversa com um chatbot.

Algumas ferramentas realizam pesquisas em várias etapas; outras analisam arquivos, geram vídeos ou ajudam a construir assistentes personalizados para atividades recorrentes.

O desafio está em escolher a solução adequada para cada necessidade. Uma pesquisa de mercado, por exemplo, exige critérios para selecionar fontes e conferir informações.

Já a análise de contratos demanda atenção a detalhes, limitações da ferramenta e possíveis erros de interpretação.

Aprender a trabalhar com essas possibilidades envolve combinar conhecimento técnico, contexto profissional e revisão humana.

O objetivo é identificar onde a tecnologia economiza tempo, melhora uma entrega ou permite executar uma tarefa que antes exigiria mais recursos.

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Quais habilidades podem ampliar as possibilidades profissionais?

O domínio de ferramentas diferentes ajuda a diversificar as aplicações. O Manus, por exemplo, é voltado à execução de tarefas com agentes de IA, enquanto o NotebookLM permite consultar materiais fornecidos pelo usuário.

ChatGPT e Claude podem apoiar a produção de conteúdo, a análise de informações e a estruturação de ideias.

Há ainda soluções direcionadas à criação de vídeos e vozes sintéticas, como HeyGen e ElevenLabs, e ferramentas que permitem desenvolver assistentes personalizados.

Conhecer essas categorias ajuda a avaliar quais recursos fazem sentido para a rotina de cada área.

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Transformar conhecimento em resultado

Aprender a usar IA não garante uma promoção ou uma nova oportunidade profissional. O diferencial depende da capacidade de aplicar o conhecimento a problemas concretos, entregar resultados consistentes e reconhecer quando a tecnologia não é suficiente.

Por isso, o próximo passo para quem já começou a explorar essas ferramentas pode ser aprofundar a prática.

Quanto melhor o profissional entende as possibilidades e limitações da IA, mais preparado fica para decidir onde utilizá-la e como incorporar seus resultados ao próprio trabalho.

Como o Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME Saint Paul pode ajudar

Para profissionais que já utilizam IA no nível básico e querem avançar para aplicações práticas, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME Saint Paul reúne atividades voltadas ao uso de ferramentas em contextos de gestão, liderança e trabalho.

O treinamento é composto por quatro aulas práticas on-line, sendo três gravadas e uma ao vivo com especialistas. O conteúdo apresenta cerca de 20 ferramentas, incluindo Manus, ChatGPT, NotebookLM, Claude, ElevenLabs e HeyGen, com temas como pesquisa autônoma, análise de documentos, automação de processos, criação de assistentes personalizados e produção de vídeos com avatares.

A proposta é ajudar o participante a conhecer diferentes recursos e explorar aplicações que possam ser adaptadas à própria rotina. O programa inclui certificado de conclusão e 30 dias de acesso ao Inner AI Pro, plataforma paga que reúne mais de 50 ferramentas de inteligência artificial. O investimento é de R$ 37.

Para conhecer o programa e verificar as condições atuais, acesse o Pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME Saint Paul.