Bring Me The Horizon em São Paulo: ingresso, preços e datas

Autora de Parasite Eve, Can You Feel My Heart e outros hits mundiais, a banca inglesa Bring Me The Horizon vai se apresentar em São Paulo no mês de dezembro, e a venda dos ingressos já começa nesta quarta-feira, 29.

Bring Me The Horizon: Onde comprar ingresso? Quarta-feira, dia 29 de junho, às 15h, no site da Eventim. O Bring me The Horizon se apresentará com a participação da banda norte-americana Motionless in White. Ambos os grupos fazem parte do lineup do KNOTFEST, festival de heavy metal que também acontece em São Paulo, dia 18 de dezembro.

Bring Me The Horizon: preços dos ingressos

Pista Premium: R$ 650,00 | R$ 325,00

Pista: R$ 350,00 | R$ 175,00

Camarote 1: R$ 550,00 | R$ 275,00

Camarote 2: R$ 500,00 | R$ 250,00

Bring Me The Horizon: data do show

O show acontecerá no dia 16 de dezembro de 2022 no espaço Vibra: (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP, 06142-410). Os portões abrem às 18:00 horas.